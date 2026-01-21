Lucas Hernández, jogador do PSG e da seleção francesa, é alvo de denúncia por trabalho dissimulado e tráfico de seres humanos, segundo informações da revista "Paris Match". A queixa foi apresentada recentemente ao Ministério Público de Versalhes por uma família colombiana que teria trabalhado para o atleta e sua companheira, Victoria Triay, entre setembro de 2024 e novembro de 2025.

Segundo a denúncia, um casal e três filhos teriam sido empregados pelo casal sem qualquer vínculo legal, submetidos a jornadas exaustivas — entre 72 e 84 horas semanais — e remunerados em dinheiro, sem contrato, registro social ou fiscal. A família desempenhava funções de segurança, jardinagem, serviços domésticos, cozinha e cuidado de crianças na residência do jogador, localizada nos arredores de Paris.

Entenda o caso ⚖️

De acordo veículo francês, o primeiro contato ocorreu em junho de 2024, quando Marie, ainda residida na Colômbia, foi convidada por Victoria a trabalhar para o casal, com a promessa de regularização migratória em até seis meses. A jovem entrou na França apenas com passaporte, sem visto, e afirma que os documentos nunca foram providenciados. Com o tempo, outros membros da família foram chamados.

Marie e a mãe trabalhavam todos os dias, uma delas em regime integral, inclusive durante a noite, com remuneração de 2 mil euros mensais (cerca de R$ 12 mil), enquanto os homens atuavam como seguranças, inclusive armados, com salários que variavam até 3 mil euros (R$ 18 mil). Conforme a advogada dos denunciantes, Lola Dubois, nenhum dos cinco trabalhadores teve contrato formal, acesso a benefícios sociais ou férias, e os pagamentos eram feitos exclusivamente em dinheiro.

A denúncia ainda relata que, em fevereiro de 2025, os trabalhadores teriam sido obrigados a assinar acordos de confidencialidade e receberam documentos de identidade espanhóis falsos, com o objetivo de simular uma situação legal. Desde novembro, a família não trabalha mais para o jogador, mas afirma ter sofrido intimidações. Procurado, o agente de Lucas Hernández afirmou que o jogador e sua companheira desconheciam a denúncia. O caso segue sob análise da Justiça francesa.

Quem é? 👁️

Nascido em Marselha, na França, Lucas é formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, pelo qual estreou como profissional em 2014 e atuou até 2019, quando foi negociado com o Bayern de Munique, da Alemanha, antes de se transferir para o PSG em 2023. Pela seleção francesa, soma 40 partidas e conquistou a Copa do Mundo de 2018, além da Nations League de 2020/21. Zagueiro e lateral-esquerdo, Lucas é irmão mais velho de Théo Hernández, também ala, atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita.

