Ídolo do Barcelona se despede após 11 anos e é anunciado por rival

Marc-André ter Stegen, de 33 anos, foi anunciado pelo Girona na terça-feira (20) como reforço por empréstimo até o fim da temporada 2025/26 pelo Barcelona. A mudança entre os times da Catalunha foi oficializada após um acordo já antecipado há algum tempo pela imprensa espanhola.

Na temporada 2025/26, o Girona ocupa a 11ª posição na La Liga, com 24 pontos após 20 rodadas, resultado de seis vitórias, seis empates e oito derrotas, além de 20 gols anotados e 34 sofridos. O clube espanhol faz parte do City Football Group, conhecido por administrar o Manchester City, da Inglaterra.

No elenco, Ter Stegen disputará a posição de goleiro com o croata Dominik Livaković dividirá o vestiário com o brasileiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras. Abaixo, veja o anúncio:

Fim de namoro ❌

O ciclo de Ter Stegen no Barça já mostrava sinais de aproximação do fim há algumas temporadas, seja por divergências com a diretoria ou com companheiros de elenco, mas principalmente devido à sua situação física recente. Em setembro de 2024, o goleiro sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, e permaneceu afastado por oito meses.

Em julho de 2025, anunciou que precisaria de nova intervenção cirúrgica, desta vez nas costas, o que o manteria fora de ação por pelo menos três meses adicionais. A última lesão, inclusive, atrasou a possível saída do atleta do clube, especulada desde a janela de transferências do verão europeu.

Somando a última e a atual temporada, Ter Stegen disputou apenas nove partidas. As chegadas de Wojciech Szczęsny, seguro como titular em 2024/25, e de Joan García, nem 2025/26, um jovem promissor e pronto, reduziram o espaço do alemão, que passou a ocupar a terceira opção para o gol.

Ídolo? 🔵🔴

No Barcelona desde 2014, Ter Stegen defendeu a meta culé em 423 partidas, tornando-se o segundo goleiro com mais aparições pelo clube, atrás apenas de Víctor Valdés, com 534 jogos. O arqueiro foi símbolo da fase vitoriosa da equipe na era Lionel Messi, mas também enfrentou períodos difíceis, especialmente durante a reformulação financeira que o clube atravessou nos últimos anos.

Ao todo, conquistou 20 títulos, incluindo uma Champions League, um Mundial de Clubes e seis ligas nacionais. O camisa 1 era o último remanescente do elenco que conquistou a tríplice coroa em 2014/15.

Marc-André ter Stegen posa durante apresentação no Camp Nou, em Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Copa do Mundo à vista ⚫🔴🟡

O destino escolhido pelo jogador, ainda que de forma temporária, é o Girona, com o objetivo de ter mais minutos em campo e chegar em ritmo para disputar a Copa do Mundo no meio do ano pela seleção alemã. Apesar de apresentar atuações de alto nível no futebol espanhol, a disputa pela vaga no gol da Alemanha nunca foi simples.

Campeão mundial em 2014, Manuel Neuer ocupou a posição de titular absoluto por mais de uma década, e Ter Stegen jamais entrou em campo em uma partida de Copa ou Eurocopa. Com a aposentadoria da lenda, suas chances de defender a seleção aumentaram significativamente.

