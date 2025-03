Com emoção até o fim, Flamengo vence Fluminense e abre vantagem na final do Carioca

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (12), no Maracanã. O lateral-direito Wesley abriu o placar para o Rubro-Negro aos cinco minutos da etapa inicial e Juninho ampliou aos 31 minutos do segundo tempo. Na reta final, Keno descontou para o Tricolor e deixou o confronto em aberto para o duelo de volta.

Como resultado, o Flamengo pode empatar no confronto de volta contra o Fluminense para conquistar o título estadual. Por outro lado, o Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por um placar mais elástico para ser campeão dentro dos 90 minutos do jogo de domingo (16).

Como foi a partida entre Fluminense e Flamengo?

Em um primeiro tempo brigado e equilibrado, o Flamengo abriu o placar aos cinco minutos com Wesley conduzindo a bola livre pela intermediária, batendo de longe e contando com a contribuição de Fábio para abrir o placar. Após muita dificuldade para furar a defesa adversária, o Fluminense teve sua grande chance aos 31 minutos com Arias aproveitando uma bobeada da zaga rival após, entrando na área sozinho e finalizando na trave. Na sequência, Canobbio foi acionado na entrada da área e chutou para defesa tranquila de Rossi. Na reta final, Pulgar quase ampliou o placar para o Flamengo após receber um passe de cabeça de Gerson, dominar no peito e bater para grande defesa de Fábio.

No segundo tempo, o Flamengo voltou mais ligado do que o Fluminense e quase ampliou o placar com Arrascaeta sendo acionado por Gerson e chutando firme da entrada da área com desvio para grande outra grande intervenção de Fábio. Apesar das substituições de Mano Menezes, o Tricolor seguiu sem ameaçar o rival, enquanto o Rubro-Negro quase ampliou após Juninho aproveitar uma rebatida de Ignácio dentro da área, mas finalizar por cima do gol. No entanto, o centroavante não desperdiçou sua segunda oportunidade ao aproveitar um rebote de uma batida de Arrascaeta, finalizar e contar com um desvio em Ignácio para enganar Fábio e ampliar o marcador. Na sequência, o Tricolor buscou reduzir a diferença e conseguiu descontar aos 43 minutos com Keno recebendo um cruzamento de Fuentes e desviando de cabeça para o fundo das redes. Nos acréscimos, Samuel Xavier aproveitou uma sobra após cobrança de escanteio e finalizou de voleio ao lado do gol de Rossi.

O que vem por aí para Fluminense e Flamengo?

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 2 Flamengo - Campeonato Carioca

Final (Ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Wesley, 5'/1ºT (0-1); Juninho, 31'/2ºT (0-2); Keno, 43'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Cano, Canobbio, Guga, Martinelli, Vitor Eudes e Keno (FLU); De La Cruz (FLA)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio e Gabriel Fuentes; Otávio (Riquelme Felipe), Martinelli e Jhon Arias; Serna (Hércules), Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo), Gerson e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Plata (Juninho) e Luiz Araújo.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz.

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Gustavo Mota Correia.

🖥️ VAR: Jorge Fernando Rabello.