A estátua de Cristiano Ronaldo, situada na entrada do museu dedicado ao jogador, em Funchal, foi incendiada por um jovem que gravou a ação e divulgou as imagens nas redes sociais. O episódio é investigado pela polícia local como crime de vandalismo. O vídeo teria sido gravado na terça-feira (20/1), e o autor do crime seria conhecido por outros atos semelhantes.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira informou que atua para identificar o autor do ataque. No vídeo divulgado, o indivíduo aparece com a imagem pixelizada no momento em que ateia fogo à estátua em tamanho real, considerada um dos principais pontos turísticos do local.

Segundo as autoridades, o vídeo foi publicado no perfil do Instagram @zaino.tcc.filipe. Na descrição da postagem, o autor se apresenta como "uma pessoa, um freestyler e um morador local" e acrescenta uma mensagem de teor enigmático: "Este é o último aviso de Deus". Abaixo, veja a publicação:

O Museu CR7, inaugurado em 2013 na cidade natal do jogador, em Funchal, capital do arquipélago da Madeira, reúne camisas históricas, troféus e prêmios conquistados ao longo da carreira de Cristiano. A estátua, localizada na área externa, é tradicionalmente utilizada por visitantes para fotos e registros turísticos.

Ronaldo é um ídolo de projeção mundial e, sobretudo, nacional em Portugal, em razão de sua representatividade pela seleção, pela qual soma 143 gols em 226 partidas ao longo de 23 anos a serviço do país. Nesse período, participou das principais conquistas da história das Quinas: a Eurocopa de 2016 e os títulos da Nations League de 2019 e 2025.

Revelado pelo Sporting, de Lisboa, o camisa 7 atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, desde 2022, e deve estar em campo na partida contra o Damac nesta quarta-feira (21), às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 16ª rodada da liga saudita.

