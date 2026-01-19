Ex-Flamengo, Juninho X*, marca primeiro gol em novo clube

O atacante Juninho, ex-Flamengo, balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Pumas, do México, e foi decisivo para evitar a derrota de sua equipe no Torneio Clausura do Campeonato Mexicano. O brasileiro marcou o gol de empate em 1 a 1 diante do León, neste domingo (18), pela 3ª rodada da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entrando no segundo tempo, Juninho precisou de pouco mais de 20 minutos em campo para deixar sua marca. Aos 30 minutos da etapa final, Alan Medina cruzou pela esquerda, e o atacante se antecipou ao zagueiro chileno Sebastián Vegas para completar de cabeça, garantindo o resultado para o Pumas.

continua após a publicidade

Essa foi a terceira partida do brasileiro pelo novo clube. Na rodada anterior, Juninho havia estreado como titular no empate por 1 a 1 contra o Querétaro, sendo substituído na segunda etapa.

Juninho celebra gol pelo Pumas com sua famosa comemoração (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

Com o empate diante do León, o Pumas chegou aos cinco pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela do Clausura.

Juninho pelo Flamengo

O jogador chegou no Flamengo em 2025, vindo do Qarabag, do Azerbaijão. Pelo Rubro-Negro, Juninho disputou 34 partidas, marcando quatro gols. Com a equipe carioca, foi campeão do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.