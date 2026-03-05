Cotado para substituir José Boto no Flamengo, Edu Gaspar está de saída do Nottingham Forest, da Premier League. O brasileiro chegou em julho para ser o Diretor Global, mas está de malas prontas após apenas oito meses, segundo informação do "Telegraph" e confirmada pelo Lance!.

Segundo a imprensa inglesa, Edu Gaspar foi notificado pelo Nottingham Forest a não visitar o Centro de Treinamento do clube ou o City Ground em dias de jogos. O dirigente não esteve presente no estádio no empate da equipe de Vitor Pereira com o Manchester City em 2 a 2, na quarta-feira (4).

Dono do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis contratou Edu Gaspar com a esperança de que o brasileiro supervisionasse todas as funções no futebol do clube, como recrutamento, desempenho, estratégia de elenco e desenvolvimento de jogadores. No entanto, o empresário grego está decepcionado com o trabalho que vem sendo feito.

Edu Gaspar não participa de chegada de Vitor Pereira no Forest

Segundo apuração do Lance!, Edu Gaspar não teve nenhuma participação na contratação do técnico Vitor Pereira, que foi oficializada no dia 15 de fevereiro. Isso representa a falta de força do dirigente brasileiro nos bastidores do Nottingham Forest nas últimas semanas.

Vitor Pereira foi uma escolha de Evangelos Marinakis, que já conhecia o treinador português pelo trabalho no Olympiacos. Na Grécia, o comandante assumiu a equipe em janeiro e levou o time ao título na temporada 2014/2015.

Trabalho reconhecido no Arsenal

Antes de chegar ao Nottingham Forest, Edu Gaspar trabalhou no Arsenal entre 2019 e 2024, em que foi responsável pela contratação do técnico Mikel Arteta e reposicionamento dos Gunners na Inglaterra. O período foi muito bem visto internamente no clube do norte de Londres, mas também pela imprensa inglesa.

