imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Juninho deixa o Flamengo e é anunciado por clube do México

Jogador deixa o clube pelo mesmo valor que foi comprado

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
23:47
Juninho comemora o gol em Fluminense x Flamengo. (foto: Alexandre Loureiro/AGIF)
imagem cameraJuninho comemora o gol em Fluminense x Flamengo. (foto: Alexandre Loureiro/AGIF)
O Flamengo acertou a negociação definitiva de Juninho com o Pumas, do México. O acordo foi fechado neste sábado (20) e prevê o pagamento de 5 milhões de euros pelo atacante, valor equivalente ao investido pelo Rubro-Negro quando o trouxe do Qarabag no início da temporada. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

De férias, o jogador se apresentará ao novo clube em janeiro. O atleta integrou a delegação no Catar durante a disputa da Copa Intercontinental, mas não entrou em campo sob o comando de Filipe Luís.

Contratado após bom desempenho no futebol do Azerbaijão, Juninho somou 32 jogos e quatro gols em 2025. Teve momentos pontuais de destaque, como o gol na final do Carioca diante do Fluminense e o tento decisivo contra o Deportivo Táchira na Libertadores, mas não conseguiu se firmar como titular ao longo do ano.

"O presidente do Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, ao lado do vice-presidente esportivo, Antonio Sancho, deu as boas-vindas ao nosso reforço para o ataque neste Clausura 2026, Juninho Vieira, para a assinatura do contrato que o vincula ao Pumas. Bem-vindo à sua nova casa, Juninho"

Juninho comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

