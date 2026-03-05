Ex-jogador do Fortaleza, Imanol Machuca, o brasileiro João Figueiredo e outros cinco jogadores foram suspensos por um ano do futebol em decisão do CAS. Apesar de estarem banidos de jogos oficiais, os atletas podem seguir treinando ou comparecer a uma partida como espectadores.

Em 2025, a Federação da Malásia abordou os jogadores Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano e avisou que eles poderiam buscar a cidadania malaia para defender a seleção asiática. Os jogadores foram naturalizados e receberam passaportes do país.

Em setembro de 2025, o Comitê Disciplinar da Fifa constatou que a Federação da Malásia e os jogadores violaram o Código Disciplinar da FIFA (CDF) ao utilizarem documentos falsificados para o processo de naturalização e elegibilidade. Em 3 de novembro de 2025 pelo Comitê de Apelação da Fifa, que confirmou uma multa de 350 mil francos suíços para a Federação da Malásia e, para cada jogador, uma multa de dois mil francos suíços e uma suspensão de 12 meses de todas as atividades relacionadas ao futebol.

Na sequência, os jogadores entraram com uma apelação no CAS com o objetivo de diminuir a sanção imposta pela Fifa. Após analisar as provas, o Painel do CAS concluiu que a infração de falsificação de documentos de elegibilidade foi comprovada e que a suspensão de 12 meses de jogos era uma sanção razoável e proporcional para os jogadores, dada a sua responsabilidade cúmplice nesta fraude. No entanto, em conformidade com o Artigo 22 do Código de Defesa do Futebol, o Painel decidiu que a suspensão deveria aplicar-se apenas aos jogos e não a todas as atividades relacionadas com o futebol. Isto significa que os jogadores podem retomar os treinos com os seus respectivos clubes durante o período de suspensão.

Os jogadores ainda tem oito meses de suspensão a serem cumpridas, uma vez que os atletas não realizaram atividades entre os dias 25 de setembro de 2025 e 26 de janeiro de 2026. Com isso, Imanol Machuca, João Figueiredo e os cinco espanhóis não atuam mais oficialmente neste ano, mas podem se preparar para 2027.

