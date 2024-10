Daniel é o terceiro Maldini a jogar pela Itália (Foto: Tiziana Fabi/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 13:14 • Milão (ITA)

Daniel Maldini, filho de Paolo e neto de Cesare, estreou com a camisa da seleção na vitória da Itália por 4 a 1 contra Israel, pela quarta rodada da Liga das Nações. O jovem faz parte da terceira geração da família Maldini a atuar pela Azzurra.

Daniel Maldini, de 23 anos, é um meio-campista italiano que atua no Monza, da Itália. Nesta Data Fifa, O jogador foi convocado pela primeira vez pelo técnico Luciano Spalletti e jogou 15 minutos na goleada desta semana da seleção italiana.

Daniel é filho do ex-zagueiro Paolo Maldini, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial e lenda do Milan, e neto de Cesare Maldini, que atuou dentro da equipe rossonera por 15 anos, além de dirigir a Itália na Copa de 1998.

Revelado nas categorias de base do Milan, o jovem foi emprestado Spezia e Empoli, até se transferir para o Monza em definitivo. No entanto, ao contrário do pai e do avô, o jogador atua como meia-atacante e foi o primeiro da família a jogar profissionalmente fora do Milan.

