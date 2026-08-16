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Bruno Guimarães vai jogar? Veja provável escalação do Arsenal

Jogador não deve ser titular, porém, pode entrar no decorrer do jogo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 10:00
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Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal
Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal. (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Arsenal estreia oficialmente na temporada 2026/27 neste domingo (16), contra o Manchester City, pela Community Shield, e a presença de Bruno Guimarães é uma das principais dúvidas para a decisão. Contratado pelos Gunners para reforçar o meio-campo, o brasileiro aparece entre as novidades da equipe de Mikel Arteta, mas as prováveis escalações divulgadas antes da partida não são unânimes sobre sua utilização.

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O confronto está marcado para 11h (de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales. O Arsenal chega à decisão como campeão da Premier League, enquanto o City conquistou a Copa da Inglaterra na última temporada. A partida também marca o primeiro compromisso oficial de Enzo Maresca à frente do time de Manchester, após a saída de Pep Guardiola.

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Bruno Guimarães pode estrear pelo Arsenal

A chegada de Bruno Guimarães é uma das principais movimentações do Arsenal para a nova temporada. O brasileiro deixou o Newcastle para defender o atual campeão inglês e pode ter justamente em uma decisão contra o Manchester City seu primeiro jogo oficial com a camisa dos Gunners.

As escalações projetadas, porém, apresentam diferenças. Uma delas coloca o volante entre os titulares, enquanto outra prevê um meio-campo formado por Zubimendi, Lewis-Skelly, Odegaard e outros jogadores mais avançados. Portanto, a confirmação sobre a participação do brasileiro dependerá da escolha final de Arteta antes do início do confronto.

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O Arsenal realizou cinco amistosos durante a preparação para a temporada. A equipe venceu dois, perdeu outros dois e empatou um, no duelo mais recente contra o Como. A Community Shield, portanto, será o primeiro teste competitivo de uma equipe que tenta iniciar a nova campanha mantendo a base que conquistou o título inglês.

Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal
Bruno Guimarães é apresentado no estádio e aplaude torcida do Arsenal(Foto: CARLOS JASSO / AFP)

City também começa nova era

Do outro lado, o Manchester City disputa sua primeira partida oficial sob o comando de Enzo Maresca. O treinador assumiu a equipe depois de uma década de Pep Guardiola no cargo e terá pela frente justamente o campeão da Premier League.

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O City chega à decisão após uma pré-temporada com três amistosos. A equipe venceu as Estrelas da K-League e o Atlético de Madrid, além de empatar com a Inter de Milão. Entre as novidades previstas está Erling Haaland, que retorna após o período de férias depois da Copa do Mundo.

O confronto também coloca frente a frente os dois últimos campeões da Inglaterra. O Arsenal conquistou a Premier League, enquanto o City terminou a temporada passada com o título da Copa da Inglaterra.

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Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação de 30 minutos. Se a igualdade permanecer, o campeão da Community Shield será definido nos pênaltis.

Tudo sobre Manchester City x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 🆚 Arsenal
Supercopa da Inglaterra 2026/27 – Final

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Árbitro: Sam Barrott (Inglaterra)
🚩 Assistentes: Craig Taylor (Inglaterra) e Blake Antrobus (Inglaterra)
📺 VAR: James Bell (Inglaterra)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic e Reijnders; Savinho, Phil Foden e Semenyo; Marmoush.

🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; Ben White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Lewis-Skelly, Madueke, Odegaard e Tzolis; Gyökeres.

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