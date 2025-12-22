Fifa divulga ranking final de seleções em 2025; veja posição do Brasil
Entidade atualiza a pontuações das equipes nacionais masculinas pela última vez no ano
A Fifa atualizou nesta segunda-feira (22) o ranking de seleções masculinas pela última vez em 2025. O Brasil encerra o ano na quinta colocação, mesma posição dos últimos três anos. A Espanha lidera, seguida por Argentina e França no Top-3.
Este é o terceiro ano consecutivo no qual a Seleção Brasileira termina a temporada em quinto lugar; em outubro, a Canarinho chegou a cair para a sétima posição, mas voltou a subir na tabela.
Confira o Top-10 do ranking da Fifa
- Espanha - 1877.18 pontos;
- Argentina - 1873.33;
- França - 1870;
- Inglaterra - 1834.12;
- Brasil - 1760.46;
- Portugal - 1760.38;
- Holanda - 1756.27;
- Bélgica - 1730.71;
- Alemanha - 1724.15;
- Croácia - 1716.88.
Principal adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Marrocos aparece em 11º lugar e somou pontos com a conquista da Copa Árabe, apesar de não mudar de posição. Outros integrantes do Grupo C, a Escócia é a 36ª colocada, enquanto o Haiti é o 84º.
Como funciona o ranking da Fifa?
Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.
Saiba como funciona o algoritmo SUM:
A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)
Pbefore: Pontos antes do jogo
I: Importância do jogo
W: resultado do jogo
We: resultado esperado do jogo
A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:
- I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa
- I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa
- I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações
- I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações
- I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo
- I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final
- I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações
- I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final
- I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final
A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:
- Vitória = 1 ponto
- Empate = 0,5 pontos
- Derrota = Nenhum ponto
A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:
1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)
dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)
