Futebol Internacional

Fifa divulga ranking final de seleções em 2025; veja posição do Brasil

Entidade atualiza a pontuações das equipes nacionais masculinas pela última vez no ano

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
09:05
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Fifa atualizou nesta segunda-feira (22) o ranking de seleções masculinas pela última vez em 2025. O Brasil encerra o ano na quinta colocação, mesma posição dos últimos três anos. A Espanha lidera, seguida por Argentina e França no Top-3.

Este é o terceiro ano consecutivo no qual a Seleção Brasileira termina a temporada em quinto lugar; em outubro, a Canarinho chegou a cair para a sétima posição, mas voltou a subir na tabela.

➡️ Copa Africana de Nações começa hoje: tudo que você precisa saber sobre o torneio

Confira o Top-10 do ranking da Fifa

    1.
  1. Espanha - 1877.18 pontos;
    2. 2.
  2. Argentina - 1873.33;
    3. 3.
  3. França - 1870;
    4. 4.
  4. Inglaterra - 1834.12;
    5. 5.
  5. Brasil - 1760.46;
    6. 6.
  6. Portugal - 1760.38;
    7. 7.
  7. Holanda - 1756.27;
    8. 8.
  8. Bélgica - 1730.71;
    9. 9.
  9. Alemanha - 1724.15;
    10. 10.
  10. Croácia - 1716.88.

Principal adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Marrocos aparece em 11º lugar e somou pontos com a conquista da Copa Árabe, apesar de não mudar de posição. Outros integrantes do Grupo C, a Escócia é a 36ª colocada, enquanto o Haiti é o 84º.

Como funciona o ranking da Fifa?

Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.

Saiba como funciona o algoritmo SUM:

A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)

Pbefore: Pontos antes do jogo
I: Importância do jogo
W: resultado do jogo
We: resultado esperado do jogo

A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:

  • I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa
  • I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa
  • I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações
  • I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações
  • I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo
  • I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final
  • I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações
  • I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final
  • I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final

A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:

  • Vitória = 1 ponto
  • Empate = 0,5 pontos
  • Derrota = Nenhum ponto

A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:

1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)

dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)

Vini Jr e Carlo Ancelotti em Brasil x Senegal
Vini Jr e Carlo Ancelotti em Brasil x Senegal; Seleção é a quinta colocada do ranking da Fifa (Foto: Ian Kington/AFP)

