Camilla Orlando convoca Seleção Feminina sub-20 para amistosos contra os Estados Unidos
Brasil fará dois amistosos contra as norte-americanas
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A técnica Camilla Orlando anunciou, na última quinta-feira (26), a lista com 23 jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. A equipe terá pela frente dois amistosos de peso contra os Estados Unidos, no Kansas, como parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria.
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O primeiro confronto acontece no dia 11 de abril, no CPKC Stadium. Já o segundo duelo está marcado para o dia 15, no Riverside Stadium, localizado dentro do complexo do Kansas City Current. Os jogos servirão como termômetro importante para a Amarelinha, que se prepara para a Copa do Mundo da categoria.
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De olho no Mundial, que será disputado na Polônia, a comandante ressaltou o peso de enfrentar adversários de alto nível fora da América do Sul. Segundo ela, os duelos são fundamentais para medir o desempenho da equipe em cenário internacional e observar novas atletas em contexto competitivo mais exigente.
— É uma grande oportunidade de enfrentar uma seleção que está sempre brigando por títulos e revelando talentos. Esses jogos ajudam a entender melhor nosso nível fora da América do Sul — destacou.
A treinadora também reforçou a importância específica do confronto diante das norte-americanas.
— Enfrentar os Estados Unidos permite não só testar novas jogadoras, mas também competir contra uma referência mundial, que está sempre presente em grandes competições. Vai ser uma experiência muito valiosa para a gente — completou.
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Convocação da Seleção Feminina sub-20
GOLEIRAS
- Morganti - Corinthians
- Elu - São Paulo
- Faichel - Ferroviária
DEFENSORAS
- Allyne - Grêmio
- Ana Bia - São Paulo
- Ana Elisa - Ferroviária
- Isa Nunes - Flamengo
- Sofia - Flamengo
- Thay - Botafogo
MEIO-CAMPISTAS
- Clarinha - Benfica (POR)
- Dulce - Corinthians
- Julia Faria - Corinthians
- Julia Vaini - São Paulo
- Nogueira - Ferroviária
- Vitorinha - São Paulo
- Nayara - Botafogo
ATACANTES
- Brendha - Flamengo
- Evelin - Santos
- Canali - Virginia Women's Soccer (EUA)
- Gisele - Grêmio
- Juju Harris - Clemson Tigers (EUA)
- Dudinha - Ferroviária
- Tainá - Ferroviária
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