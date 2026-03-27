Atlético-MG, melhor da Itália e experiência de Copa: Bremer é um nome certo de Ancelotti?
Defensor volta a ser convocado após dois anos e surge como opção número 1 na Seleção
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Autor do único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a França, Bremer foi um dos destaques da equipe na partida. Embora o resultado represente um revés no trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção, o defensor aproveitou a oportunidade às vésperas da Copa do Mundo. Seguro no sistema defensivo e eficiente como elemento surpresa no ataque, o baiano de 29 anos se credencia como forte candidato à última vaga entre os zagueiros para o Mundial deste ano.
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Na entrevista que se seguiu ao anúncio da lista de 26 jogadores, Ancelotti confirmou que três zagueiros já estão definidos: Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão, este último ainda em processo de recuperação, como ressaltou o treinador. Além disso, o comandante afirmou que serão cinco vagas para o setor defensivo, com duas em aberto.
Assim, Bremer, que já esteve presente na última Copa do Mundo, em 2022, larga em vantagem na disputa por uma vaga para sua segunda participação no torneio. O zagueiro da Juventus concorre diretamente com Ibañez, que atuou como lateral-direito nos minutos finais da partida, e com Léo Pereira, seu companheiro de zaga pela esquerda no confronto contra a França.
Tem o molho? ⚽
Revelado pelo Atlético-MG em 2017, após passagens pelas categorias de base de Desportivo Brasil, São Paulo e do próprio time mineiro, Bremer permaneceu apenas uma temporada no futebol profissional brasileiro antes de se transferir para a Europa.
Em 2018, Bremer chegou ao Torino, onde se destacou por quatro anos, até ser contratado pela rival Juventus em 2022, clube que defende até hoje. Ele já foi eleito o melhor zagueiro do país na temporada 2021/22, ainda pelo Granata, e integrou a seleção ideal da liga nacional italiana em três oportunidades.
Qualidades como força física e domínio no jogo aéreo foram determinantes para que ele se consolidasse como um dos principais zagueiros brasileiros no futebol europeu nesta década. Bremer tem contrato com a Vecchia Signora até 2028, entidade a qual conta com total confiança do elenco e é considerado um pilar fundamental no sistema defensivo da equipe comandada por Luciano Spalletti.
Com cinco exibições pela Seleção no currículo, já é um nome experiente em termos de Copa do Mundo, por participar da última edição, em 2022. Hoje, aos 28 anos, volta a se credenciar como uma peça importante, caso consiga se manter em boas condições físicas até a disputa do próximo Mundial. O zagueiro volta a vestir a camisa verde e amarela após quase dois anos desde a última convocação e comemorou a oportunidade.
— É uma enorme felicidade voltar à seleção brasileira quase dois anos depois. Passei momentos muito difíceis, uma lesão grave no joelho e depois mais uma cirurgia no menisco, mas a esperança de voltar à seleção e de lutar por uma vaga na Copa do Mundo sempre esteve ali. Vou honrar essa camisa, a maior do mundo, com toda a minha força, trabalho e paixão. Obrigado, Brasil — disse Bremer, após a convocação para a Data Fifa de março.
Na luta por uma vaga na Seleção, Bremer entra nessa disputa com vantagens relevantes, como a experiência em Copa, a vivência em alto nível no futebol europeu e um repertório defensivo consolidado. Não depende de adaptação ao ambiente nem de projeção, mas de comprovação de que retomou o nível físico necessário para voltar a ser uma opção confiável. Além disso, apresenta um perfil específico de zagueiro, marcado pela imposição e pela capacidade de enfrentamento, características valorizadas em contextos de alta exigência.
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