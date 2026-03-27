Autor do único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a França, Bremer foi um dos destaques da equipe na partida. Embora o resultado represente um revés no trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção, o defensor aproveitou a oportunidade às vésperas da Copa do Mundo. Seguro no sistema defensivo e eficiente como elemento surpresa no ataque, o baiano de 29 anos se credencia como forte candidato à última vaga entre os zagueiros para o Mundial deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na entrevista que se seguiu ao anúncio da lista de 26 jogadores, Ancelotti confirmou que três zagueiros já estão definidos: Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão, este último ainda em processo de recuperação, como ressaltou o treinador. Além disso, o comandante afirmou que serão cinco vagas para o setor defensivo, com duas em aberto.

continua após a publicidade

Assim, Bremer, que já esteve presente na última Copa do Mundo, em 2022, larga em vantagem na disputa por uma vaga para sua segunda participação no torneio. O zagueiro da Juventus concorre diretamente com Ibañez, que atuou como lateral-direito nos minutos finais da partida, e com Léo Pereira, seu companheiro de zaga pela esquerda no confronto contra a França.

Tem o molho? ⚽

Revelado pelo Atlético-MG em 2017, após passagens pelas categorias de base de Desportivo Brasil, São Paulo e do próprio time mineiro, Bremer permaneceu apenas uma temporada no futebol profissional brasileiro antes de se transferir para a Europa.

continua após a publicidade

Em 2018, Bremer chegou ao Torino, onde se destacou por quatro anos, até ser contratado pela rival Juventus em 2022, clube que defende até hoje. Ele já foi eleito o melhor zagueiro do país na temporada 2021/22, ainda pelo Granata, e integrou a seleção ideal da liga nacional italiana em três oportunidades.

Qualidades como força física e domínio no jogo aéreo foram determinantes para que ele se consolidasse como um dos principais zagueiros brasileiros no futebol europeu nesta década. Bremer tem contrato com a Vecchia Signora até 2028, entidade a qual conta com total confiança do elenco e é considerado um pilar fundamental no sistema defensivo da equipe comandada por Luciano Spalletti.

Bremer reage durante a partida entre Juventus e Roma (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Com cinco exibições pela Seleção no currículo, já é um nome experiente em termos de Copa do Mundo, por participar da última edição, em 2022. Hoje, aos 28 anos, volta a se credenciar como uma peça importante, caso consiga se manter em boas condições físicas até a disputa do próximo Mundial. O zagueiro volta a vestir a camisa verde e amarela após quase dois anos desde a última convocação e comemorou a oportunidade.

— É uma enorme felicidade voltar à seleção brasileira quase dois anos depois. Passei momentos muito difíceis, uma lesão grave no joelho e depois mais uma cirurgia no menisco, mas a esperança de voltar à seleção e de lutar por uma vaga na Copa do Mundo sempre esteve ali. Vou honrar essa camisa, a maior do mundo, com toda a minha força, trabalho e paixão. Obrigado, Brasil — disse Bremer, após a convocação para a Data Fifa de março.

Na luta por uma vaga na Seleção, Bremer entra nessa disputa com vantagens relevantes, como a experiência em Copa, a vivência em alto nível no futebol europeu e um repertório defensivo consolidado. Não depende de adaptação ao ambiente nem de projeção, mas de comprovação de que retomou o nível físico necessário para voltar a ser uma opção confiável. Além disso, apresenta um perfil específico de zagueiro, marcado pela imposição e pela capacidade de enfrentamento, características valorizadas em contextos de alta exigência.

Bremer conduz a bola durante o amistoso entre Brasil e França no Gillette Stadium (Foto: Michael Owens/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.