Fifa atualiza ranking mundial de seleções, e Brasil cai de posição
Seleção é ultrapassada pela Holanda; Espanha lidera, e Argentina é vice-líder
Como já era esperado, o Brasil caiu uma posição no ranking da Fifa e, a menos de dois meses do sorteio da Copa do Mundo de 2026, ocupa agora a 7ª colocação. A equipe do técnico Carlo Ancelotti foi ultrapassada pela Holanda. A liderança do ranking permanece com a Espanha.
➡️Rodrigo Caetano detalha escolha de amistosos do Brasil contra seleções africanas
A atualização do ranking da Fifa era esperada para a próxima semana, mas a entidade divulgou os novos números nesta sexta-feira (17), três dias após a derrota de virada do Brasil para o Japão por 3 a 2.
O ranking é utilizado pela Fifa para definir os potes no sorteio da Copa do Mundo, marcado para 5 de dezembro, em Washington. Uma nova atualização está marcada para 21 de novembro, após a última Data Fifa do ano. Apesar da queda, o Brasil está garantido como cabeça de chave no Mundial, já que não pode mais ser ultrapassado pelo décimo colocado, que atualmente é a Alemanha. No sorteio de dezembro, os nove primeiros colocados do ranking ficarão no Pote 1.
A liderança do ranking é da Espanha, que venceu Geórgia e Bulgária nos dois jogos que disputou na última semana pelas Eliminatórias europeias. Atual campeã do mundo, a Argentina subiu para o segundo lugar após vencer os amistosos com Venezuela e Porto Rico. A equipe de Lionel Scaloni desbancou a França, que caiu para o terceiro lugar.
Ranking de seleções da Fifa - Outubro de 2025
1 - Espanha (1.880,76)
2 - Argentina (1.872,43)
3 - França (1.862,71)
4 - Inglaterra (1.824,3)
5 - Portugal (1.778)
6 - Holanda (1.759,96)
7 - Brasil (1.758,85)
8 - Bélgica (1.740,01)
9 - Itália (1.717,15)
10 - Alemanha (1.713,3)
Confira o ranking da Fifa completo clicando aqui.
