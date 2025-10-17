menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Fifa atualiza ranking mundial de seleções, e Brasil cai de posição

Seleção é ultrapassada pela Holanda; Espanha lidera, e Argentina é vice-líder

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
08:43
Ranking da Fifa é utilizado para definir potes do sorteio da Copa do Mundo
Como já era esperado, o Brasil caiu uma posição no ranking da Fifa e, a menos de dois meses do sorteio da Copa do Mundo de 2026, ocupa agora a 7ª colocação. A equipe do técnico Carlo Ancelotti foi ultrapassada pela Holanda. A liderança do ranking permanece com a Espanha.

➡️Rodrigo Caetano detalha escolha de amistosos do Brasil contra seleções africanas

A atualização do ranking da Fifa era esperada para a próxima semana, mas a entidade divulgou os novos números nesta sexta-feira (17), três dias após a derrota de virada do Brasil para o Japão por 3 a 2.

O ranking é utilizado pela Fifa para definir os potes no sorteio da Copa do Mundo, marcado para 5 de dezembro, em Washington. Uma nova atualização está marcada para 21 de novembro, após a última Data Fifa do ano. Apesar da queda, o Brasil está garantido como cabeça de chave no Mundial, já que não pode mais ser ultrapassado pelo décimo colocado, que atualmente é a Alemanha. No sorteio de dezembro, os nove primeiros colocados do ranking ficarão no Pote 1.

A liderança do ranking é da Espanha, que venceu Geórgia e Bulgária nos dois jogos que disputou na última semana pelas Eliminatórias europeias. Atual campeã do mundo, a Argentina subiu para o segundo lugar após vencer os amistosos com Venezuela e Porto Rico. A equipe de Lionel Scaloni desbancou a França, que caiu para o terceiro lugar.

Ranking de seleções da Fifa  - Outubro de 2025

1 - Espanha (1.880,76)

2 - Argentina (1.872,43)

3 - França (1.862,71)

4 - Inglaterra (1.824,3)

5 - Portugal (1.778)

6 - Holanda (1.759,96)

7 - Brasil (1.758,85)

8 - Bélgica (1.740,01)

9 - Itália (1.717,15)

10 - Alemanha (1.713,3)

Confira o ranking da Fifa completo clicando aqui.

Derrota para o Japão custou uma posição à Seleção de Ancelotti no ranking da Fifa

