A derrota por 2 a 1 para a França, no primeiro amistoso do Brasil nesta Data Fifa, trouxe consequências além do resultado em campo para a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Com o revés, a Seleção Brasileira perdeu uma posição no ranking da Fifa e deixou o Top 5, caindo para a sexta colocação.

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Esta não é a primeira vez que a equipe fica fora do Top 5. Na Data Fifa de setembro de 2025, já sob o comando de Ancelotti, o Brasil perdeu uma posição no ranking e ficou na sexta posição devido à vitória sobre o Chile e a derrota para a Bolívia. Antes, havia sido em 2016. No entanto, na história, a pior posição da Seleção Brasileira foi em 2013, quando caiu para a 22ª posição.

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No fim de 2025, a Fifa realizou a última atualização do ranking mundial de seleções masculinas antes do calendário de 2026. A Seleção Brasileira encerrou o ano na quinta colocação, repetindo a mesma posição ocupada nas três temporadas anteriores. No topo da lista, a Espanha aparece na liderança, seguida por Argentina e França, que completam o Top 3.

Apesar da queda, o Brasil terá a oportunidade de recuperar o posto já no próximo compromisso, diante da Croácia, na terça-feira (31), em Orlando. O confronto marca o último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026 e pode impactar diretamente a posição da equipe no ranking.

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A possibilidade de mudanças imediatas se deve a uma atualização recente implementada pela Fifa. A entidade passou a divulgar o ranking de forma dinâmica, com atualizações em tempo real após cada partida. A medida tem como objetivo dar mais transparência ao sistema de pontuação e permitir que torcedores acompanhem instantaneamente as alterações nas posições das seleções.

Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Após os jogos desta quinta-feira, a Espanha aparece na liderança do ranking, seguida pela França, algoz do Brasil, que ultrapassou a Argentina, agora terceira colocada. A Inglaterra ocupa a quarta posição, enquanto Portugal fecha o Top 5. O Brasil, com a derrota, caiu para o sexto lugar.

A rodada de amistosos desta sexta-feira (27) pode provocar novas mudanças no Top 10. Seleções como Espanha, Inglaterra, Alemanha e Marrocos entram em campo e, dependendo dos resultados, podem alterar novamente a configuração do ranking. Veja a lista completa dos amistosos desta Data Fifa!

Atualmente, o Top 10 da Fifa é composto por: Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Holanda, Marrocos, Bélgica e Alemanha.

Top 10 do Ranking da Fifa nesta sexta-feira (27):

1 . Espanha 2 . França 3 . Argentina 4 . Inglaterra 5 . Portugal 6 . Brasil 7 . Holanda 8 . Marrocos 9 . Bélgica 10 . Alemanha

Amistosos desta sexta-feira (27):

16h45 - Suíça x Alemanha 16h45 - Holanda x Noruega 16h45 - Inglaterra x Uruguai 17h - Espanha x Sérvia 17h15 - Marrocos x Equador 20h15 - Argentina x Mauritânia

Saiba como funciona o algoritmo SUM:

O ranking da Fifa é calculado com base no sistema SUM, que leva em consideração fatores como a pontuação anterior da equipe, a importância da partida, o resultado obtido e o desempenho esperado. A fórmula utilizada é: P = Pbefore + I * (W – We).

No modelo, jogos amistosos em Data Fifa têm peso 10, enquanto partidas de maior relevância, como fases decisivas da Copa do Mundo, podem alcançar peso 60. O resultado também influencia diretamente na pontuação: vitórias somam mais pontos, empates têm valor intermediário e derrotas não adicionam pontuação.

Com o novo formato de atualização em tempo real, cada partida passa a ter impacto imediato na classificação, tornando o acompanhamento do ranking mais dinâmico e sensível aos resultados recentes.

A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)

Pbefore: Pontos antes do jogo

I: Importância do jogo

W: resultado do jogo

We: resultado esperado do jogo

A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:

I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa

I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa

I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações

I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações

I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo

I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final

I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações

I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final

I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final

A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:

Vitória = 1 ponto

Empate = 0,5 pontos

Derrota = Nenhum ponto

A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:

1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)

dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)

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