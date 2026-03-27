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Brasil cai no Ranking da Fifa após derrota para a França em amistoso; veja como ficou

Equipe comandada por Carlo Ancelotti fica fora do Top 5

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/03/2026
10:33
Atualizado há 2 minutos
Internautas pedem presença de Neymar na lista final da Seleção Brasileira (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraSeleção Brasileira reunida no campo antes do amistoso contra a França (Foto: CBF/Divulgação)
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A derrota por 2 a 1 para a França, no primeiro amistoso do Brasil nesta Data Fifa, trouxe consequências além do resultado em campo para a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Com o revés, a Seleção Brasileira perdeu uma posição no ranking da Fifa e deixou o Top 5, caindo para a sexta colocação.

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Esta não é a primeira vez que a equipe fica fora do Top 5. Na Data Fifa de setembro de 2025, já sob o comando de Ancelotti, o Brasil perdeu uma posição no ranking e ficou na sexta posição devido à vitória sobre o Chile e a derrota para a Bolívia. Antes, havia sido em 2016. No entanto, na história, a pior posição da Seleção Brasileira foi em 2013, quando caiu para a 22ª posição.

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No fim de 2025, a Fifa realizou a última atualização do ranking mundial de seleções masculinas antes do calendário de 2026. A Seleção Brasileira encerrou o ano na quinta colocação, repetindo a mesma posição ocupada nas três temporadas anteriores. No topo da lista, a Espanha aparece na liderança, seguida por Argentina e França, que completam o Top 3.

Apesar da queda, o Brasil terá a oportunidade de recuperar o posto já no próximo compromisso, diante da Croácia, na terça-feira (31), em Orlando. O confronto marca o último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026 e pode impactar diretamente a posição da equipe no ranking.

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A possibilidade de mudanças imediatas se deve a uma atualização recente implementada pela Fifa. A entidade passou a divulgar o ranking de forma dinâmica, com atualizações em tempo real após cada partida. A medida tem como objetivo dar mais transparência ao sistema de pontuação e permitir que torcedores acompanhem instantaneamente as alterações nas posições das seleções.

Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Após os jogos desta quinta-feira, a Espanha aparece na liderança do ranking, seguida pela França, algoz do Brasil, que ultrapassou a Argentina, agora terceira colocada. A Inglaterra ocupa a quarta posição, enquanto Portugal fecha o Top 5. O Brasil, com a derrota, caiu para o sexto lugar.

A rodada de amistosos desta sexta-feira (27) pode provocar novas mudanças no Top 10. Seleções como Espanha, Inglaterra, Alemanha e Marrocos entram em campo e, dependendo dos resultados, podem alterar novamente a configuração do ranking. Veja a lista completa dos amistosos desta Data Fifa!

Atualmente, o Top 10 da Fifa é composto por: Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Holanda, Marrocos, Bélgica e Alemanha.

Top 10 do Ranking da Fifa nesta sexta-feira (27):

    1.
  1. Espanha
    2. 2.
  2. França
    3. 3.
  3. Argentina
    4. 4.
  4. Inglaterra
    5. 5.
  5. Portugal
    6. 6.
  6. Brasil
    7. 7.
  7. Holanda
    8. 8.
  8. Marrocos
    9. 9.
  9. Bélgica
    10. 10.
  10. Alemanha

Amistosos desta sexta-feira (27):

  1. 16h45 - Suíça x Alemanha
  2. 16h45 - Holanda x Noruega
  3. 16h45 - Inglaterra x Uruguai
  4. 17h - Espanha x Sérvia
  5. 17h15 - Marrocos x Equador
  6. 20h15 - Argentina x Mauritânia

Saiba como funciona o algoritmo SUM:

O ranking da Fifa é calculado com base no sistema SUM, que leva em consideração fatores como a pontuação anterior da equipe, a importância da partida, o resultado obtido e o desempenho esperado. A fórmula utilizada é: P = Pbefore + I * (W – We).

No modelo, jogos amistosos em Data Fifa têm peso 10, enquanto partidas de maior relevância, como fases decisivas da Copa do Mundo, podem alcançar peso 60. O resultado também influencia diretamente na pontuação: vitórias somam mais pontos, empates têm valor intermediário e derrotas não adicionam pontuação.

Com o novo formato de atualização em tempo real, cada partida passa a ter impacto imediato na classificação, tornando o acompanhamento do ranking mais dinâmico e sensível aos resultados recentes.

A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)

  • Pbefore: Pontos antes do jogo
  • I: Importância do jogo
  • W: resultado do jogo
  • We: resultado esperado do jogo

A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:

  • I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa
  • I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa
  • I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações
  • I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações
  • I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo
  • I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final
  • I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações
  • I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final
  • I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final

A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:

  • Vitória = 1 ponto
  • Empate = 0,5 pontos
  • Derrota = Nenhum ponto

A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:

1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)

dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)

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