Boxing Day: saiba como foi a rodada de Natal da Premier League

O Boxing Day é uma data tradicional do calendário do futebol inglês, que é realizada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, em todas as temporadas. Em 2024, sete jogos foram realizados nesta quinta-feira. O Lance! detalha o resultado de cada partida para você.

Confira os jogos do Boxing Day 2024 ⬇️

Manchester City 1x1 Everton

Ainda em crise, o Manchester City empatou por 1 a 1 com o Everton, no Etihad Stadium, em Manchester. Com isso, os comandados de Pep Guardiola continuam a seca de vitórias. Os gols foram marcados por Bernardo Silva, para os Cityzens, e Ndiaye, para os visitantes. A equipe da casa teve a oportunidade de fazer o segundo em pênalti, mas Haaland não converteu.

Newcastle 3x0 Aston Villa

O Newcastle venceu o Aston Villa por 3 a 0, em um dos jogos mais movimentados do Boxing Day. No St. James' Park, o time da casa venceu com gols de Anthony Gordon, Alexander Isak e Joelinton. O gol do brasileiro, aliás, foi uma pintura, com um tapa de fora da área. Bruno Guimarães, ex-Athletico, também se destacou em campo.

Nottingham Forest 1x0 Tottenham

O Nottingham Forest segue vivendo um conto de fadas na temporada 2024-25 da Premier League. O time do brasileiro Murillo venceu o Tottenham por 1 a 0 e subiu para a terceira colocação na classificação. O sonho de retornar à Champions League após 45 anos está mais vivo do que nunca no City Ground.

Bournemouth 0x0 Crystal Palace

Em uma partida sem grandes emoções, o Bournemouth e o Crystal Palace empataram em 0 a 0. Com o resultado, os donos da casa se mantém na 6ª posição, enquanto os visitantes ocupam a 16ª colocação.

Chelsea 1x2 Fulham

O Fulham venceu o Chelsea de virada por 2 a 1, no Stamford Bridge. A partida, válida pela 18ª rodada, teve o brasileiro Rodrigo Muniz como estrela da noite. Foi dele o gol que deu a vitória ao Fulham. Além de ajudar o time a subir na tabela da competição, resultado também colocou fim a um jejum de 45 anos do Fulham sem vencer o Chelsea em Stamford Bridge.

Southampton 0x1 West Ham

O West Ham venceu o Southampton por 1 a 0 no London Stadium. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o goleiro polonês Lukasz Fabianski, dos Hammers, se lesionou ao chocar a cabeça com o cotovelo do zagueiro Nathan Wood, dos Saints. A lesão pareceu preocupante: o goleiro deixou o gramado de maca, aplaudido pelas duas torcidas, e foi substituído pelo francês Alphone Aréola. O gol da vitória foi marcado por Bowen, aos 14 minutos da segunda etapa.

Wolverhampton 2x0 Manchester United

O Wolverhampton venceu o Manchester United por 1 a 0 no Molineux Stadium. Matheus Cunha, camisa 10 do Wolves, fez um gol olímpico, abriu o placar da partida, e Hee-Chan Hwang decretou a vitória para os mandantes.

Liverpool 3x1 Leicester

O Liverpool venceu o Leicester City por 3 a 1, em Anfield. O resultado mantém os Reds na liderança do Campeonato Inglês. Os gols da partida foram marcados por Ayew, pelo Leicester, e Gakpo, Jones e Salah para a equipe mandante.

18ª rodada em andamento ⚽

Nesta sexta-feira (27), a 18ª rodada da Premier League termina com dois jogos. O Brighton enfrenta o Brentford, às 16h30, no Falmer Stadium. Às 17h15, o Arsenal recebe o Ipswich Town, no Emirates Stadium.

O que é o Boxing Day? 🎄

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro. Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.

