Retrospectiva 2024: Endrick vai de astro da Seleção a reserva do Real Madrid

Endrick, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, se consolidou como um dos principais nomes do futebol brasileiro no ano de 2024. Do emocionante e vitorioso adeus ao Palmeiras, clube que o projetou para o futebol, passando por momentos de brilhantismo na Seleção Brasileira, até a fase conturbada ao aterrizar em solo espanhol, o atacante viveu uma montanha-russa de emoções aos 18 anos de idade.

Mesmo que o momento no Real Madrid não seja de protagonismo, é fato que Endrick se tornou um personagem de muita relevância no cenário esportivo brasileiro. Por isso, na reta final de 2024, o Lance! refresca sua memória com os principais momentos da joia brasileira no ano.

História de amor entre Endrick e Palmeiras

Vendido ao Real Madrid desde dezembro de 2022, Endrick passou grande parte da trajetória como profissional no Alviverde com uma certeza: a de vestir a camisa dos Blancos assim que completasse 18 anos. Com um ano e meio pela frente antes de rumar à Europa, o atacante brasileiro se provou um verdadeiro fenômeno e liderou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2023 sendo protagonista da histórica arrancada alviverde no segundo turno da competição.

Porém, o ponto final na história era inevitável: o ano de 2024 marcaria a despedida de Endrick do clube que o revelou. Apesar da pouca idade, o status de ídolo já cabia ao jogador, que liderou de forma decisiva uma das conquistas mais importantes do time nesta década. Nos últimos seis meses com a camisa do Verdão, o atacante tratou de deixar sua marca mais uma vez na centenária história do clube do Parque Antártica.

Com dois gols, uma assistência e presença decisiva na campanha, Endrick foi peça importante do título paulista do Palmeiras em 2024, conquistado na final contra o Santos. Após o título, o jovem ainda foi premiado como o melhor jogador da competição.

A despedida, entretanto, ocorreu pouco mais de um mês após o último título conquistado pelo Palmeiras. Na partida contra o San Lorenzo, pela rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores, Endrick disputou seu último como atleta do Verdão. Em 70 minutos em campo, ele levou pouco perigo ao gol defendido por Altamirano e deixou o gramado com dores no joelho.

"Super" Endrick foi decisivo para o Palmeiras nas fases finais do Paulistão 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Iluminado pela Seleção Brasileira

A estreia do atacante pela Seleção Brasileira ocorreu ainda em 2023, em duelo contra a Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com poucos minutos e, consequentemente, menos oportunidades de brilhar, Endrick encerrou o ano de 2023 sem gols marcados pela Canarinho. Porém, no ano seguinte, encerrou a seca em grande estilo.

A joia do Palmeiras viveu como um verdadeiro protagonista de filme nos amistosos internacionais de março, diante da Inglaterra, em Wembley, e contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, futura casa enquanto jogador do Real Madrid. Foram dois gols marcados, um em cada partida, que ajudaram a decidir os resultados (vitória contra os Três Leões e empate diante da Fúria).

Predestinado, Endrick apresentava suas credenciais para os espectadores em Madri e parecia garantir o fim da preocupação com a insuficência de centroavantes na Seleção Brasileira. Logo após se despedir do Palmeiras, o atacante deu mais uma demonstração de decisão com a camisa verde e amarela: em junho, no amistoso contra o México, um gol do recém-chegado atleta do Real Madrid garantiu a vitória do Brasil aos 51 minutos do segundo tempo.

Endrick comemora gol decisivo pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Porém, o sonho de levantar o primeiro título com a Seleção Brasileira profissional não foi alcançado por Endrick em 2024. Assim como todo o elenco liderado por Dorival Jr, o jogador careceu de brilhantismo na Copa América 2024. A Canarinho foi eliminada pelo Uruguai, nos pênaltis, nas quartas de final da competição.

Chegada ao Real Madrid expõe contraste

A atuação de Endrick contra a seleção da Espanha certamente ficou no imaginário dos torcedores do Real Madrid por meses. A tão esperada apresentação da joia brasileira ocorreu no dia 27 de julho, diante de 43 mil pessoas no Santiago Bernabéu. Em discurso, o atacante foi às lágrimas ao afirmar que não imaginava tantas pessoas na espera. As expectativas eram altas: o treinador Carlo Ancelotti ganhava uma opção habilidosa, experiente e vencedora, apesar da pouca idade.

O início da passagem do atleta no futebol espanhol traduz uma montanha-russa de emoções. No primeiro jogo oficial com a camisa merengue, diante do Real Valladollid, por La Liga, Endrick saiu do banco de reservas aos 41 minutos do segundo tempo e foi às redes dez minutos depois, ampliando o placar para 3 a 0 em casa. A partir deste momento, os holofotes do futebol europeu estavam cada vez mais atentos ao brasileiro. Era o testemunho do nascimento de um fenômeno.

Porém, a realidade se mostrou dura para astro brasileiro. A competitividade no ataque do Real Madrid, composto de nomes como Vini Jr, Rodrygo e Kylian Mbappé sufocavam os minutos de Endrick: a maioria das atuações pelo time merengue foram na reta final das partidas. Ao todo, a joia encerra o ano de 2024 com 158 minutos jogados na equipe de Carlo Ancelotti.

Apesar disso, o pouco tempo de jogo não foi problema para o jogador em mais uma oportunidade. Contra o Stuttgart, na estreia do Real Madrid pela fase de liga da Champions League, Endrick precisou de 15 minutos para anotar seu primeiro tento na principal competição continental do contienente europeu.

Com dificuldade para afirmar um espaço na rotação do time titular, Endrick encerra 2024 com 15 partidas disputadas e dois gols marcados. A expectativa é de que o jogador ganhe espaço em meio ao calendário apertado do Real Madrid na temporada 2024-25. Com a disputa de La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Champions League e do Mundial de Clubes, é esperado que o treinador italiano rotacione o elenco.

Questionado sobre a possibilidade de emprestar Endrick na janela de transferências de janeiro, Carlo Ancelotti foi categórico: ele conta com o brasileiro nesta temporada, mas seguirá com cautela na distribuição de tempo de jogo.

-Endrick e Guler vão ficar aqui. Não sei se terão mais minutos, podem precisar. Não tenho preconceito com ninguém e procuro colocar o melhor time independente da idade. Às vezes penso que com o Endrick a equipe é melhor, assim como em outras ocasiões é com o Guler. Os jovens trazem entusiasmo, mas têm de aprender coisas com o tempo.

Astro brasileiro tem ficado no banco pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Bobby Charlton? Polêmicas, memes e vida pessoal

Endrick também viveu um 2024 agitado fora das quatro linhas. A saída para o Real Madrid gerou uma série de entrevistas curiosas do centroavante: a mais emblemática ocorreu quando Endrick revelou sua idolatria por Bobby Charlton, endário meia-atacante inglês que jogou entre as décadas de 60 e 70, após marcar o gol da vitória da Seleção Brasileira diante da Inglaterra, em Wembley.

A fala surpreendeu muitas pessoas e levantou debates sobre qual tipo de assessoria de imprensa estava comandando as entrevistas do brasileiro. Outra fala notável do atacante ocorreu em entrevista ao youtube "Delantero 09": em uma dinâmica de perguntas rápidas sobre jogadores, Endrick afirmou que preferia Jude Bellingham, meia do Real Madrid, a Neymar Jr, ídolo da Seleção Brasileira.

As respostas inesperadas nas entrevistas renderam muitos memes nas redes sociais. Porém, a vida pessoal de Endrick não se resumiu apenas a isso em 2024: em setembro, o atacante anunciou casamento com a influenciadora digital Gabrielly Miranda.

Endrick e Gabriely Miranda posam para foto de casamento (Foto: Reprodução)

A decisão também gerou polêmica nas redes sociais. Além de um suposto contrato de namoro firmado por Endrick e Gabrielly, um "climão" entre a esposa do jogador e sua mãe, Cintia Ramos.

