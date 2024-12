Haaland perde pênalti, e Manchester City tropeça contra o Everton

Em um cenário de crise e uma seca de resultados, o Manchester City empatou em 1 a 1 com o Everton nesta quinta-feira (26), no Etihad Stadium, Manchester (ING), em partida válida pela 18ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Bernardo Silva, aos Cityzens, e Ndiaye, aos visitantes. A equipe de Guardiola teve a oportunidade de fazer o segundo em pênalti, mas Haaland não converteu.

Com o resultado, o City manteve a sexta colocação, com 28 pontos, e soma nove derrotas, três empates e apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Enquanto isso, o Everton ocupa o 15º lugar, com 17 pontos.

Como foi o jogo?

Os primeiros 45 minutos do Manchester City lembravam os bons momentos da equipe tetracampeã da Premier League. Trocando passes no campo de ataque e controlando as ações do jogo, o time de Pep Guardiola abre o placar, aos 13', em jogada com Doku e Bernardo Silva: o ponta acha o português dentro da área, que bate cruzado para fazer o 1 a 0.

Após abrir o placar, o City decidiu recuar e o Everton consegue suas primeiras chegadas no setor ofensivo. Mesmo pressionado e com poucas chances, os visitantes conseguiram castigar seu adversário faltando dez minutos para o intervalo: em falha da defesa dos Sky Blues, Ndiaye recebe cruzamento fechado e finaliza de três dedos, sem chances para o goleiro Ortega.

Na segunda etapa, o brasileiro Savinho demonstrou talento e representava o Manchester City no ataque. Em uma dessas jogadas, o atacante partiu para cima de Mykolenko dentro da área e sofreu o pênalti. Após a marcação, Haaland bateu rasteiro, Pickford defendeu, e o norueguês marcou de cabeça na sobra. Porém, o camisa 9 foi flagrado em posição de impedimento.

Seamus Coleman e Josko Gvardiol durante Manchester City x Everton pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

O que vem pela frente?

Agora, o City enfrenta o Leicester, fora de casa, no próximo domingo (29), às 11h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Everton encara o Nottingham Forest, no mesmo dia, às 12h.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 1 X 1 EVERTON

18ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 09h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

🥅 Gols: Bernardo Silva (1º/14') e Ndiaye (1°/36')

🟨 Cartões amarelos: Vitali Mykolenko (EVE); Seamus Coleman (EVE); Orel Mangala (EVE); Branthwaite (EVE); Phil Foden (MCI)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Rico Lewis, Akanji, Gvardiol e Aké (Simpson-Pusey); Bernardo Silva e Kovacic (Gundogan); Savinho, Foden e Doku (Kevin De Bruyne); Haaland.

EVERTON (Técnico: Sean Diche)

Pickford; Coleman (Patterson), Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Harrison, Gueye, Mangala, Doucoure e Ndiaye (Lindstorm); Calvert-Lewin (Broja).

🟨 ARBITRAGEM

Árbitro: Simon Hooper