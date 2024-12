Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

O Boxing Day é uma data tradicional do calendário do futebol inglês, que é realizada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, em todas as temporadas. No entanto, poucos sabem o motivo do por que os clubes da Inglaterra, em todas as divisões, jogam neste dia.

O Lance! preparou um guia para você ficar por dentro do Boxing Day 2024.

O Boxing Day é uma das maiores tradições do futebol inglês (Foto: Divulgação/Premier League)

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

Este dia é famoso por ser um momento de intensificação do comércio nestes países, por acontecerem liquidações e também trocas de presentes do Natal. Neste dia também é comemorado o dia de Santo Estêvão.

O que é Boxing Day na Premier League?

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.

Qual a origem do Boxing Day na Premier League?

A tradição do Boxing Day no futebol inglês já acontece há mais de 100 anos. A primeira partida nesta data aconteceu em 1860, com o confronto entre Sheffield FC e Hallam FC. O time do Sheffield passou três anos desde a sua fundação sem ter um adversário para jogar, até a criação do Hallam, time da mesma cidade.

As equipes de todas as divisões do futebol inglês participam da rodada do Boxing Day (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Assim, eles fizeram a primeira partida nesta data, marcando também o primeiro duelo oficial da história do esporte. O Sheffield saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0. Anos depois, em 1963, acontecia um dos mais emblemáticos "Boxing Day" da história do futebol inglês. Naquela rodada, nos dez jogos que foram realizados pela Primeira Divisão, 66 gols foram marcados, com goleadas históricas acontecendo no dia.

Além de toda essa história, a rodada do futebol inglês no Boxing Day também é uma forma de lazer para as famílias, já que os ingleses também tiram o dia 26 de dezembro para descansar ou até mesmo sair para se divertir, fortalecendo os vínculos familiares. O dia é uma tradição desde o século XIX.

Quais os jogos do Boxing Day 2024?

Jogos do dia 26 de dezembro

9h30 Manchester City x Everton Disney+ 12h Newcastle x Aston Villa Disney+ 12h Nottingham Forest x Tottenham Disney+ 12h Bournemouth x Crystal Palace Disney+ 12h Chelsea x Fulham Disney+ 12h Southampton x West Ham Disney+ 14h30 Wolverhampton x Manchester United Disney+

Jogos do dia 27 de dezembro

16h30 Brighton x Brentford Disney+ 17h15 Arsenal x Ipswich Town Disney+

Quais os jogos do Boxing Day em 2023?

Newcastle 1x3 Nottingham Forest Sheffield United 2x3 Luton Town Bournemouth 3x0 Fulham Burnley 0x2 Liverpool Manchester United 3x2 Aston Villa Brentford 1x4 Wolverhampton Everton 1x3 Manchester City Chelsea 2x1 Crystal Palace

Maiores vencedores do Boxing Day

Manchester United - 54 vitórias Aston Villa - 46 vitórias Liverpool - 44 vitórias Manchester City - 44 vitórias Everton - 43 vitórias

