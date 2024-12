Fulham vence Chelsea de virada com gol de brasileiro nos últimos minutos

O Fulham venceu o Chelsea de virada por 2 a 1, no Stamford Bridge, no Boxing Day da Premier League. A partida, válida pela 18ª rodada, teve o brasileiro Rodrigo Muniz como estrela da noite. Foi dele o gol que deu a vitória ao Fulham. Além de ajudar o time a subir na tabela da competição, resultado também colocou fim a um jejum de 45 anos do Fulham sem vencer o Chelsea em Stamford Bridge.

continua após a publicidade

➡️ Haaland perde pênalti, e Manchester City tropeça contra o Everton

A partida começou com os Blues jogando melhor e conseguindo o gol ainda aos 16 minutos do primeiro tempo com Cole Palmer, que abriu espaço na zaga do time adversário com dribles e finalizou bonito para marcar.

Durante a maior parte da partida, o time comandado por Enzo Maresca esteve melhor, até mesmo nos momentos em que o adversário tinha mais posse de bola. O Chelsea, inclusive, esteve perto de ampliar o placar no começo do segundo tempo com Enzo Fernández.

continua após a publicidade

Wilson fez o gol de empate do Fulham contra o Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Mas o cenário foi mudando aos poucos e o Fulham foi equilibrando a partida, até conseguir mudar a situação e passar a ter maioria no campo de ataque. O time passou a incomodar os donos da casa até que, aos 81 minutos, empatou a partida com Harry Wilson. Iwobi cruzou na área e encontrou Castagne, que escorou para o camisa 8 marcar de cabeça e deixar tudo igual no Stamford Bridge.

O empate já seria um bom resultado para o Fulham, mas o time queria mais. Foi o atacante brasileiro Rodrigo Muniz, que entrou na partida aos 28 minutos do segundo tempo, quem fez o gol da virada. Faltando apenas dois minutos para o fim do jogo, ele avançou na área e marcou o segundo gol, dando a vitória ao Fulham.

continua após a publicidade

O resultado foi ótimo para o time, que, com o resultado, chegou a 28 pontos e pula para a oitava posição da tabela. Já para o Chelsea, a situação fica complicada. Esse é o segundo resultado ruim do time na sequência, o que barra os planos dos Blues de grudarem no líder Liverpool. Com a derrota, o clube segue em segundo na tabela com 35 pontos, quatro a menos do que o líder.

Outro brasileiro em campo, o volante Andreas Pereira fez uma partida discreta. O jogador tem proposta do Palmeiras para retornar ao futebol brasileiro em 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.