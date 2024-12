Com brilho de Murillo, Forest vive Boxing Day dos sonhos na Premier League

O Nottingham Forest segue vivendo um conto de fadas na temporada 2024-25 da Premier League. Na rodada do Boxing Day, nesta quinta-feira (26), o time do brasileiro Murillo venceu o Tottenham por 1 a 0 e subiu para a terceira colocação na classificação. O sonho de retornar à Champions League após 45 anos está mais vivo do que nunca no City Ground.

O resultado foi conquistado com gol de Elanga ainda no primeiro tempo. Na defesa, o zagueiro ex-Corinthians foi crucial na sustentação contra um ataque perigoso formado por Solanke, Kulusevski e Son, e deu continuidade à ótima fase pela equipe de Nottingham.

Murillo, ex-Corinthians, é destaque na Premier League

⌚ 90 minutos jogados

⚔️ 9 cortes

🧱 3 chutes bloqueados

🥷 3 desarmes

💪 6/9 duelos ganhos

✅ 67% no acerto do passe

Murillo se prepara para entrar em campo pelo Boxing Day da Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)

Com a ótima atuação do zagueiro, o Nottingham Forest alcançou a quarta vitória consecutiva na Premier League 2024-25. O time, surpreendentemente, se coloca como um candidato ao título da competição: são 34 pontos somados, um a menos que o vice Chelsea, que tropeçou na rodada, e cinco a menos que o Liverpool, líder isolado até então. Ao todo, o time de Nuno Espírito Santo soma dez vitórias em 18 partidas disputadas.

Compatriota e parceiro de posição, Morato também participou do triunfo em casa. O brasileiro iniciou a partida no banco, mas entrou aos 29 minutos do segundo tempo, substituindo Elanga, autor do gol do triunfo. O ex-São Paulo reforçou a solidez defensiva da equipe, que se portou com três zagueiros nos minutos finais do jogo.

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.

