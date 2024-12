Liverpool bate o Leicester de virada com golaço de Salah

O Liverpool venceu o Leicester City nesta quinta-feira (6), por 3 a 1, em partida válida pela Premier League. O resultado mantém os Reds na liderança do Campeonato Inglês. Os gols da partida foram marcados por Ayew, pelo Leicester, e Gakpo, Jones e Salah para o Liverpool.

continua após a publicidade

➡️ Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

Com o resultado, o time de Arne Slot chega a 35 pontos abre sete de vantagem para o segundo colocado, Chelsea, mesmo com um jogo a menos. O Leicester foi ultrapassado pelos Wolves e entrou na zona de rebaixamento, ficando estacionado nos 14 pontos.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o jogo do Liverpool?

Apesar do gol no início do adversário, o Liverpool dominou o jogo contra o Leicester. A virada parecia inevitável imediantamente após o primeiro balançar das redes. Os Reds demonstraram superioridade durante toda a partida, mas o Leicester surpreendeu ao abrir o placar no início. No entanto, o Liverpool não se abalou e, com gols de Gakpo, Curtis Jones e Salah, garantiu a vitória por 3 a 1. O resultado consolidou a liderança do Liverpool na Premier League.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL X LEICESTER

18ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Anfield Road, Liverpool (ING)

🥅 Gols: Ayew (5' / 1°T) (LEI); Gakpo (45' / 1°T), Jones (3' / 2°T), Salah (36' / 2°T) (LIV)

ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Nuñez.

LEICESTER (Técnico: Ruud van Nistelrooy)

Stolarczyk; Kristiansen, Vestergaard, Coady e James Justin; Winks, Soumaré, Mavididi, Jordan Ayew e El Khannouss; Daka.