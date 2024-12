Com gol de brasileiro, Newcastle vence Aston Villa no Boxing Day

O Newcastle venceu o Aston Villa por 3 a 0 nesta quinta-feira (26), pela rodada 18 da Premier League, em um dos principais jogos do Boxing Day. No James' Park, o time da casa venceu com gols de Anthony Gordon, Alexander Isak e Joelinton. O gol do brasileiro, aliás, foi uma pintura, com um tapa de fora da área. Bruno Guimarães, ex-Athletico, também se destacou em campo.

Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

Com os três pontos, o Newcastle pulou para a quinta posição, com 29 pontos. O Aston Villa, com 28, é o nono colocado.

Como foi o jogo?

A equipe mandante precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após assistência de Joelinton, Gordon balançou a rede, em um chute forte, sem chance para o goleiro. O cenário ficou ainda mais conturbado para o Aston Villa quando Jhon Durán foi expulso aos 32'.

Jogadores do Newcastle comemorando gol (Foto: Divulgação/Newcastle)

No segundo tempo, Isak, que recebeu passe de trivela de Bruno Guimarães, ampliou o marcador. Já nos acréscimos, Joelinton fechou a vitória.

O que vem pela frente?

O próximo jogo do Newcastle será contra o Manchester United no dia 30 de dezembro, fora de casa. Já o Aston Villa recebe o Brigthon, também no dia 30.

✅ FICHA TÉCNICA

NEWCASTLE 3 X 0 ASTON VILLA

18ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: James' Park, Newcastle (ING)

🥅 Gols: Anthony Gordon (1°/2'), Alexander Isak (2°/14') e Joelinton (2°/46')

🟨 Cartões amarelos: Trippier e Joelinton (NEW); Matty Cash (AST)

🟥 Cartões vermelhos: Jhon Durán (AST)

⚽ ESCALAÇÕES

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Dubravka; Trippier (Targett), Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimarães (Miley), Joelinton; Murphy (Barnes), Isak (Osula), Gordon (Willock).

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Martinez; Cash (Nedeljkovic), Konsa, Torres, Digne; Kamara (Barkley), Onana; McGinn (Buendía), Tielemans (Watkins), Rogers (Bailey); Duran