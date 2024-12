Em jogo morno, Bournemouth e Crystal Palace empatam sem gols pela Premier League

Em uma partida sem grandes emoções, o Bournemouth e o Crystal Palace empataram em 0 a 0, pela partida do Boxing Day da Premier League, nesta quinta-feira (26). Com o resultado, os donos da casa se mantém na 6ª posição, enquanto os visitantes ocupam a 16ª colocação.

continua após a publicidade

➡️Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

Como foi o jogo?

Jogando em seus domínios, o Bornemouth teve maior controle das ações da partida. O time comandado por Andoni Iraola terminou o duelo com cerca de 52% da posse de bola e finalizou 18 vezes no gol de Dean Henderson — que fez três defesas. Único brasileiro da equipe, Evanílson começou no banco de reservas, mas entrou aos 17 minutos da segunda etapa. O camisa 9 até tentou ser mais ativo nas ações ofensivas, porém não foi suficiente.

Por outro lado, o Crystal Palace teve um pouco mais de dificuldade em criar boas oportunidades de ataque. Ainda assim, quando chegou, levou certo perigo ao gol de Kepa — o espanhol, inclusive, fez quatro defesas no confronto.

continua após a publicidade

Zabarnyi e Sarr durante jogo do Crystal Palace contra o Bournemouth, pela Premier League (Foto: Divulgação/Crystal Palace)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

BOURNEMOUTH 0 X 0 CRYSTAL PALACE

18ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Vitality Stadium, Bournemouth (ING)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Dean Huijsen (BOUR); Justin Kleiver (BOUR); Marc Guéhi (CRY); Eberechi Eze (CRY)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BOURNEMOUTH (Técnico: Andoni Iraola)

K. Arrizabalaga; M. Aarons (Tyler Adams), I. Zabarnyi, D. Huijsen e M. Kerkez; R. Christie, L. Cook, A. Semenyo, J. Kluivert (Phillip Billing) e D. Ouattara (David Brooks); E. Ünal (Evanílson)

continua após a publicidade

CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Dean Henderson; Chalobah, Maxence Lacroix e Marc Guéhi; Will Hughes (Doucouré), J. Lerma, Daniel Muñoz e T. Mitchell, Ismaïla Sarr e Eberechi Eze (J. Devenny); Mateta (Kamada).

🟨 ARBITRAGEM

Árbitro: Thomas Bramall