Goleiro sofre choque e deixa o campo de maca no Boxing Day da Premier League

A rodada do Boxing Day na Premier League foi marcada por um susto no St. Mary's Stadium, em Southampton, onde os donos da casa enfrentaram o West Ham. Aos 36 minutos do primeito tempo, o goleiro polonês Lukasz Fabianski, dos Hammers, se lesionou ao chocar a cebeça com o cotovelo do zagueiro Nathan Wood, dos Saints.

continua após a publicidade

➡️ Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

O defensor ficou caído por sete minutos e recebeu atendimento médico. A lesão pareceu preocupante: o goleiro deixou o gramado de maca, aplaudido pelas duas torcidas, e foi substituído pelo francês Alphone Aréola. As emissoras que transmitiam a partida evitaram repetir o lance, por conta das cenas fortes.

A equipe médica do West Ham ainda não posicionou oficialmente sobre a condição clínica do experiente arqueiro polonês. Esta não foi a única lesão do West Ham no primeiro tempo: Julen Lopetegui também precisou substituir o zagueiro Max Killman por Jean-Clair Todibo aos 19 minutos de jogo.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o time londrino não conta com Lucas Paquetá, meia da Seleção Brasileira, para a partida fora de casa pelo Boxing Day. O jogador foi punido com o quinto cartão amarelo consecutivo no empate diante do Brighton, no último sábado (21), e está cumprindo suspensão automática. Na Premier League, de forma diferente do que ocorre no futebol brasileiro, um atleta fica de fora de um jogo caso seja punido com cinco cartões amarelos até o final do primeiro turno.

West Ham e Southampton se enfrentam pela rodada de Boxing Day na Premier League (Foto: Reprodução/West Ham)

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

continua após a publicidade

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional