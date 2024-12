Com gol olímpico brasileiro, Manchester United perde para Wolves no Boxing Day

O Wolverhampton venceu o Manchester United por 1 a 0 nesta quinta-feira (26), no Molineux Stadium, em duelo válido pela 18ª rodada da Premier League, no Boxing Day. Matheus Cunha, camisa 10 do Wolves, fez um gol olímpico, abriu o placar da partida, e Hee-Chan Hwang decretou a vitória para os mandantes.

continua após a publicidade

➡️ Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

Com o resultado, o Wolverhampton segue na luta contra o rebaixamento da Premier League. O clube alcançou os 15 pontos e está na 17ª posição, subindo duas posições na tabela. Por outro lado, o Manchester United para na 14ª colocação, com 22 pontos.

Como foi o jogo?

O Manchester United foi melhor na etapa inicial, com 58% de posse de bola e mais finalizações (6 a 4), mas perdeu a superioridade logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Bruno Fernandes, o craque do time, foi expulso infantilmente. Com amarelo, entrou de sola em Semedo, levou o segundo e teve de deixar o campo. O Wolves aproveitou a superioridade e, aos 12, fez o único gol do jogo. Mas não foi um gol qualquer, o brasileiro Matheus Cunha bateu escanteio com curva impressionante e marcou um golaço.

continua após a publicidade

No fim, para coroar a grande temporada que vem realizando, Matheus Cunha deixou seu campo de defesa em contra-ataque, carregou até a área e, em vez de se fominha, deixou o coreano Chan livre para definir o placar.

Matheus Cunha foi o grande destaque da partida entre Wolverhampton e Manchester United (Foto: Henry Nicholls/AFP)

O que vem pela frente?

Na próxima partida, o Wolverhampton enfrenta o Spurs no dia 29 de novembro, às 12h, no Tottenham Hotspur Football Stadium. Por sua vez, o Manchester United encara o Newcastle pela 19ª rodada da Premier League, no dia 30 de dezembro, às 17h, no Old Trafford.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x Manchester United

18ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra

🥅 Gols: Matheus Cunha (2°/13')

🟨 Cartões amarelos: Yoro, Bruno Fernandes, Ugarte

🟥 Cartão vermelho: Bruno Fernandes

⚽ ESCALAÇÕES

Wolverhamtpon (Técnico: Vítor Pereira)

José Sá; Matt Doherty, Santiago Bueno, Toti Gomes; Nélson Semedo, André, João Gomes, Rayan Aït-Nouri; Gonçalo Guedes, Matheus Cunha; Jørgen Strand Larsen

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)

André Onana; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez; Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Diogo Dalot; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Rasmus Højlund

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Tony Harrington

🚩 Assistentes: Nicholas Hopton

4️⃣ Quarto árbitro: Andrew Kitchen

🖥️ VAR: Matt Donohue