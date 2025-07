Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra a movimentação do domingo (20) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Gyokeres 💭 Manchester United 🔴😈

Em uma reviravolta de última hora no mercado, o Manchester United avançou com uma proposta entre 70 e 80 milhões de euros para contratar Viktor Gyokeres e está perto de um acordo com o Sporting, segundo o jornal A Bola. Apesar da preferência do atacante pelo Arsenal, o negócio com os Gunners esfriou, abrindo caminho para o reencontro com Rúben Amorim em Old Trafford.

Gyokeres em ação pelo Sporting na temporada 2024/25 (Foto: Reprodução/Sporting)

Renato Veiga 💭 Atlético de Madrid 🔴⚪

O Atlético de Madrid tem Renato Veiga como alvo prioritário para a janela de transferências, segundo a Sky Sport. Sem espaço no Chelsea e valorizado após boa passagem pela Juventus, o zagueiro português de 21 anos é disputado por grandes clubes europeus e pode render lucro significativo aos Blues.

Renato Veiga em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução)

Hugo Ekitike 📝 Liverpool 🔴

O Liverpool está determinado a reforçar seu elenco e acertou a sua quarta contratação para a temporada 2025/26. Desta vez, fechou um acordo com o Eintracht Frankfurt por Hugo Ekitike no valor de 90 milhões de euros (cerca de 585 milhões de reais, na cotação atual), de acordo com Fabrizio Romano. O atacante francês assinará um contrato de seis temporadas com o Liverpool, válido até 2031.

Calebe ⌛ Deportivo Alavés 🔵

O Deportivo Alavés está próximo de acertar a contratação de Calebe, meia do Fortaleza, por empréstimo com opção de compra. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o jogador é o nome favorito da diretoria para reforçar a posição de camisa 10, a pedido do técnico Eduardo Coudet, com quem já trabalhou no Atlético Mineiro.

Calebe em campo pelo Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

