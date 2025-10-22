A Uefa manifestou apoio à decisão da La Liga de cancelar o chamado "Plano Miami", que previa a realização da partida entre Barcelona e Villarreal em solo norte-americano. Em comunicado oficial, a entidade que preside Aleksander Ceferin afirmou estar "satisfeita" com a suspensão do projeto e reiterou sua posição contrária à realização de jogos de ligas nacionais fora do país de origem.

– A Uefa celebra a decisão da La Liga. Nossa postura sobre partidas de campeonatos nacionais disputadas no exterior segue sendo clara – informou o órgão, em nota divulgada nesta segunda-feira (20).

Uefa reforça defesa do futebol local

A entidade europeia recordou que, após sua reunião executiva em Tirana, na Albânia, no mês passado, realizou consultas adicionais com federações nacionais, clubes, ligas e jogadores. Segundo a Uefa, essas conversas confirmaram a "falta generalizada de apoio" à ideia de transferir partidas domésticas para outros continentes.

– Os jogos de liga devem ser disputados em casa. Qualquer outra medida privaria torcedores fiéis de seu direito e poderia distorcer as competições proteger a integridade das ligas nacionais e manter o futebol enraizado em seu contexto local – declarou Ceferin.

O projeto "Plano Miami" havia sido proposto pela La Liga em parceria com a empresa Relevent Sports, responsável pela organização de eventos esportivos nos Estados Unidos. A iniciativa pretendia internacionalizar o campeonato espanhol, aproximando o público norte-americano de clubes como Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. No entanto, enfrentou forte resistência de torcedores, federações e instituições europeias.

A decisão também repercutiu em Bruxelas. Glenn Micallef, comissário europeu de Juventude, Cultura e Esporte, elogiou a posição da La Liga e da Uefa. Micallef acrescentou que o episódio reforça o chamado "Modelo Esportivo Europeu", que valoriza a competição justa, a integridade esportiva e a ligação entre clubes e suas comunidades locais.

– Celebro a decisão de cancelar o jogo em Miami. É uma vitória para os torcedores, os jogadores e as tradições que tornam o futebol europeu especial. Devemos seguir trabalhando com as ligas, clubes e a própria Uefa para preservar o vínculo entre o futebol e suas raízes. Manter o jogo na Europa fortalece a todos – escreveu o dirigente em publicação na rede X (antigo Twitter).

