Decisão de Xabi Alonso com Endrick choca o mundo: 'Não dá'
Brasileiro ficou de fora de jogo da Champions League
O Real Madrid venceu a Juventus, nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League. Durante o confronto, o técnico Xabi Alonso optou por não colocar em campo o atacante Endrick. A decisão chocou os torcedores do clube espanhol espalhados pelo mundo.
O treinador do time merengue fez, ao todo, quatro substituições na partida. Dos jogadores que estavão no banco, entraram durante a segunda etapa, Eduardo Camavinga, Fran García, Franco Mastantuono e Gonzalo García.
Torcedores brasileiros e espanhóis apontaram como um absurdo Xabi Alonso preferir colocar Gonzalo García e Mastantuono ao invés de Endrick. Veja a repercussão do caso abaixo:
Tradução: Me dá muita pena do Endrick. Como colocar Gonzalo ao invés dele.
Não pode jogar Mastantuono antes de Endrick é incomprensível.
Tradução: "Qual foi o sentido de substituir Vini por Fran, em vez de Endrick?"
Como foi Real Madrid x Juventus?
Texto por: Pedro Ernesto
O jogo começou com a Juventus buscando pressionar no campo ofensivo e criando as primeiras chances de perigo. Aos 6 minutos, Pierre Kalulu cruzou rasteiro da direita e Raúl Asencio cortou de carrinho. Pouco depois, Weston McKennie finalizou cruzado com força, e exigiu boa defesa de Thibaut Courtois, que também salvou em chute de longa distância de Federico Gatti.
O Real Madrid equilibrou as ações a partir dos 15', ameaçando em jogadas aéreas com Aurélien Tchouaméni, que cabeceou com perigo duas vezes. Aos 22', Kylian Mbappé recebeu de Bellingham e bateu rasteiro com desvio. No lance seguinte, os Merengues trocaram passes rápidos até Brahim Díaz finalizar cruzado para defesa de Michele Di Gregorio.
Aos 33', Arda Güler driblou Kalulu e cruzou na pequena área, onde Brahim quase completou de cabeça. Em nova jogada coletiva, dois minutos depois, o turco finalizou da entrada da área, mas o goleiro defendeu sem dificuldades. A melhor oportunidade veio aos 39', quando Mbappé recebeu passe de Díaz e finalizou de primeira; Di Gregorio defendeu com o rosto. Aos 42, o francês voltou a aparecer ao passar por dois marcadores e cruzar para Éder Militão, que quase marcou. No minuto seguinte, Vini invadiu a área pela esquerda e finalizou de bico, mas a bola saiu pela linha de fundo.
O segundo tempo começou com a Juventus ameaçando logo no primeiro minuto, em chute cruzado de Kalulu bloqueado por Militão. Pouco depois, Dušan Vlahović puxou contra-ataque em alta velocidade, venceu a marcação e finalizou rasteiro com força, mas Courtois salvou com grande defesa. Aos 6', Mbappé lançou Vini Jr, que invadiu a área e finalizou em cima da zaga. No lance seguinte, Güler cruzou para Bellingham, que cabeceou para fora. Aos 9', o inglês teve nova chance na entrada da área, mas o chute foi travado.
Aos 13', Vinícius recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque, sua posição habitual, e protagonizou a jogada que decidiu a partida. O brasileiro partiu para cima da marcação, inicialmente de um defensor, mas logo atraiu três jogadores da Juventus — nenhum deles, no entanto, conseguiu desarmá-lo.
Ele cortou para o centro, depois conduziu para a linha de fundo e finalizou com a perna esquerda, rasteiro e cruzado; a bola acertou a trave e, no rebote, Bellingham apareceu com oportunismo na pequena área para completar com um toque simples. 1 a 0 para o Real Madrid. O gol não entra nas estatísticas pessoais do camisa 7, mas sua participação foi decisiva na construção da jogada.
A Juventus respondeu aos 18' com dois chutes perigosos: Kenan Yildiz finalizou de fora da área e Courtois defendeu, assim como na sequência, após chute de Andrea Cambiaso. Aos 19', Mbappé, mesmo desequilibrado, conseguiu finalizar com perigo no canto, mas Di Gregorio defendeu. Três minutos depois, Valverde finalizou jogada ensaiada de primeira e Gatti desviou a bola, que ia no gol. Aos 25', o goleiro da Juventus fez duas defesas decisivas após chute forte de Mbappé e tentativa de Brahim no rebote.
Aos 32', Tchouaméni bloqueou um chute de Jonathan David, impedindo a Juventus de avançar no placar. Aos 36, Vinícius recebeu um lançamento preciso de Courtois, mas perdeu a disputa para Francisco Conceição, em lance reclamado pelo Madrid como falta. Pouco depois, aos 37', Kalulu avançou pela direita e cruzou, mas Militão fez um corte decisivo.
Aos 40, Loïs Openda recebeu dentro da área e finalizou rasteiro, mas Asencio evitou o gol com um desarme de carrinho. No minuto seguinte, Mbappé tabelou com Mastantuono e chutou colocado, exigindo grande defesa de Di Gregorio. Aos 48', Kostic arriscou de fora da área, mas Courtois manteve sua performance impecável com mais uma defesa difícil. No lance final, o Real realizou um contra-ataque bem armado, mas Federico Valverde errou o passe para Brahim, que não conseguiu concluir a jogada.
