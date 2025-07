Clube espanhol pode contratar brasileiro do Manchester City

Vitor Reis, ex-jogador do Palmeiras e contratado pelo Manchester City em janeiro, pode estar de saída da equipe britânica. Com pouco espaço no time de Pep Guardiola, o brasileiro pode acabar reforçando o Girona. O clube espanhol deseja fortalecer seu setor defensivo, e para isso, deseja contar com o jovem zagueiro.

O Girona e o Manchester City, clubes que são "primos", já que pertencem ao Grupo City, podem fazer mais um negócio entre brasileiros. Após Savinho deixar a equipe da Catalunha para se juntar ao time de Pep Guardiola, Vitor Reis pode deixar os Citizens, por empréstimo, à equipe catalã. Segundo o "Mundo Deportivo", o zagueiro é uma das prioridades para a próxima temporada.

Vitor Reis foi titular na partida desta quarta-feira no Mundial de Clubes (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)

A vontade do jogador de se juntar ao Girona, seugndo o Mundo Deportivo, é positiva. Reis vê com bons olhos a oportunidade de crescer na LaLiga e fazê-lo em um time que abraça o futebol de associação e tem zagueiros que são peças-chave na construção do esporte.

Girona vê Vitor Reis como o encaixe perfeito no setor defensivo

Vitor Reis, chegou ao Manchester City por 35 milhões de euros, porém, ainda não conquistou o seu espaço na equipe de Pep Guardiola. O jogador é considerado um dos talentos mais promissores do futebol sul-americano. Por conta da sua força no jogo aéreo e pela saída de bola limpa e precisa - , o jogador entrou no radar do Girona, pois suas qualidades combinam perfeitamente com o estilo de Míchel, técnico da equipe.

