Com astros na liderança, veja como está a artilharia da Champions League
Harry Kane e Kylian Mbappé são os artilheiros da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Com o fim de mais uma rodada da fase de liga da Champions League, a artilharia da competição aparece com nomes que serão os protagonistas do torneio até as fases mais agudas. Em grande fase e com uma sequência de gols na temporada, os líderes da estatística são Kylian Mbappé e Harry Kane. O atacante inglês igualou a marca do francês ao balançar as redes pela quinta vez nesta quarta-feira (22), contra o Club Brugge, na goleada por 4 a 0.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
No topo da tabela, os jogadores ingleses são os protagonistas. Além de Kane, Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon e Harvey Barnes (Newcastle), estão entre os seis primeiros. Já os brasileiros estão com participação tímida, com apenas três jogadores acima de dois gols marcados, com Igor Paixão, do Olympique de Marselha, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, sendo os protagonistas na artilharia com três bolas na rede.
Briga na liderança
Kylian Mbappé e Harry Kane são os líderes da artilharia da Champions League, ambos com cinco gols marcados. O francês passou em branco no duelo da terceira rodada, contra a Juventus, mas foi protagonista contra o Olympique de Marselha, ao marcar duas vezes, e contra o Kairat, com hat-trick.
Já o inglês do Bayern de Munique marcou em todos os jogos, com destaque ao duelo contra o Chelsea, na qual foi decisivo com dois gols, na vitória por 3 a 1. Até mesmo quando saiu de posição, para jogar de armador, teve grande atuação e balançou as redes também duas vezes.
Perto dos líderes, Erling Haaland, Marcus Rashford e Anthony Gordon, estão todos com quatro gols. Entre os três, o principal favorito ao chegar na artilharia é o atacante norueguês, que marcou nas três partidas disputadas pelo Manchester City, sendo duas contra o Mônaco e outras nos duelos contra o Napoli e Villarreal.
Artilharia da Champions League
|Jogador
|Jogos
|Gols
Harry Kane (Bayern de Munique)
3
5
Kylian Mbappé (Real Madrid)
3
5
Marcus Rashford (Barcelona
3
4
Erling Haaland (Man City)
3
4
Anthony Gordon (Newcastle)
3
4
Harvey Barnes (Newcastle)
3
3
Lautaro Martínez (Inter de Milão)
3
2
Victor Osimhen (Galatasaray)
3
2
Igor Paixão (Olympique de Marselha)
3
2
Gorka Guruzeta (Athletic de Bilbao)
3
2
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
3
2
Fermín López (Barcelona)
3
2
Gabriel Martinelli (Arsenal)
3
2
Jonathan Burkardt (Frankfurt)
3
2
Désiré Doué (PSG)
3
2
Gonçalo Ramos (PSG)
3
2
Alisson Santos (Sporting)
3
2
Dusan Vlahovic (Juventus)
3
2
Nicolas Jackson (Bayern de Munique)
3
2
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
3
2
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias