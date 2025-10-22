menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com astros na liderança, veja como está a artilharia da Champions League

Harry Kane e Kylian Mbappé são os artilheiros da competição

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
20:16
Harry Kane marcou duas vezes na vitória do Bayern de Munique por 3 a 1, contra o Chelsea, pela Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Com o fim de mais uma rodada da fase de liga da Champions League, a artilharia da competição aparece com nomes que serão os protagonistas do torneio até as fases mais agudas. Em grande fase e com uma sequência de gols na temporada, os líderes da estatística são Kylian Mbappé e Harry Kane. O atacante inglês igualou a marca do francês ao balançar as redes pela quinta vez nesta quarta-feira (22), contra o Club Brugge, na goleada por 4 a 0.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No topo da tabela, os jogadores ingleses são os protagonistas. Além de Kane, Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon e Harvey Barnes (Newcastle), estão entre os seis primeiros. Já os brasileiros estão com participação tímida, com apenas três jogadores acima de dois gols marcados, com Igor Paixão, do Olympique de Marselha, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, sendo os protagonistas na artilharia com três bolas na rede.

Briga na liderança

Kylian Mbappé e Harry Kane são os líderes da artilharia da Champions League, ambos com cinco gols marcados. O francês passou em branco no duelo da terceira rodada, contra a Juventus, mas foi protagonista contra o Olympique de Marselha, ao marcar duas vezes, e contra o Kairat, com hat-trick.

Já o inglês do Bayern de Munique marcou em todos os jogos, com destaque ao duelo contra o Chelsea, na qual foi decisivo com dois gols, na vitória por 3 a 1. Até mesmo quando saiu de posição, para jogar de armador, teve grande atuação e balançou as redes também duas vezes.

Perto dos líderes, Erling Haaland, Marcus Rashford e Anthony Gordon, estão todos com quatro gols. Entre os três, o principal favorito ao chegar na artilharia é o atacante norueguês, que marcou nas três partidas disputadas pelo Manchester City, sendo duas contra o Mônaco e outras nos duelos contra o Napoli e Villarreal.

Com gol de Haaland, Manchester City venceu o Villarreal por 2 a 0, pela Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Artilharia da Champions League

JogadorJogosGols

Harry Kane (Bayern de Munique)

3

5

Kylian Mbappé (Real Madrid)

3

5

Marcus Rashford (Barcelona

3

4

Erling Haaland (Man City)

3

4

Anthony Gordon (Newcastle)

3

4

Harvey Barnes (Newcastle)

3

3

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

3

2

Victor Osimhen (Galatasaray)

3

2

Igor Paixão (Olympique de Marselha)

3

2

Gorka Guruzeta (Athletic de Bilbao)

3

2

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

3

2

Fermín López (Barcelona)

3

2

Gabriel Martinelli (Arsenal)

3

2

Jonathan Burkardt (Frankfurt)

3

2

Désiré Doué (PSG)

3

2

Gonçalo Ramos (PSG)

3

2

Alisson Santos (Sporting)

3

2

Dusan Vlahovic (Juventus)

3

2

Nicolas Jackson (Bayern de Munique)

3

2

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

3

2

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Kairat, na Champions League
