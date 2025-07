Eduardo Coudet quer levar meia do Campeonato Brasileiro para a Espanha

O Deportivo Alavés está próximo de acertar a contratação de Calebe, meia do Fortaleza, por empréstimo com opção de compra. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o jogador é o nome favorito da diretoria para reforçar a posição de camisa 10, a pedido do técnico Eduardo Coudet, com quem já trabalhou no Atlético Mineiro.

O empréstimo incluiria uma opção de compra, fixada em 4 milhões de euros (cerca de 26 milhões de reais) por 80% dos direitos do jogador. De acordo com o jornal espanhol, Calebe já deu sinal verde para se transferir para a o Alavés.

Calebe e Eduardo Coudet, atual técnico do clube espanhol, já trabalharam juntos por um curto período de tempo. O treinador argentino chegou ao Atlético Mineiro em dezembro de 2022, quando o jogador de meio de campo fazia parte do elenco.

Em fevereiro de 2023, o jogador acertou sua saída ao Fortaleza, dando fim à rápida parceria entre as partes. Sob o comando de Coudet, foram apenas três partidas disputadas no Campeonato Mineiro de 2023, suficientes para atrair os olhares do Deportivo Alavés.

Veja o desempenho de Calebe na temporada

Calebe em campo pelo Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No ano de 2025, Calebe tem alternado entre o time titular e o banco de reservas no Fortaleza. Em um ano conturbado para o clube, o jogador fez 25 partidas no ano até aqui, sendo sete pelo Brasileirão, com um gol marcado.

