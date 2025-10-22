menu hamburguer
Futebol Internacional

Com recorde de gols, veja como foi a terceira rodada da Champions League

Rodada encerrou com 71 gols marcados

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
18:54
Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraEstêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Nove partidas encerraram a terceira rodada da Champions League, nesta quarta-feira (22), com recorde e gol de brasileiro. Ao todo na rodada, a rede foi balançada 71 vezes, o que é um recorde para a competição europeia. Nos jogos de hoje, o atual campeão mundial, Chelsea, não tomou conhecimento do Ajax e, com time misto, venceu por 5 a 1. Já em Madri, o Real Madrid bateu a Juventus e manteve os 100% de aproveitamento.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Champions League - 3ª rodada

Chelsea 5x1 Ajax

Chelsea goleou o Ajax por 5 a 1, no Stamford Bridge, em Londres. Os gols dos Blues foram marcados por Marc Guiu, Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão – que balançou as redes pela primeira vez na competição – e Tyrique George. Weghorst descontou para os holandeses.

Com o resultado, o Chelsea se recupera após um início irregular e sobe para a 12ª posição na Fase de Liga da Champions League, encostando nos oito primeiros colocados. O Ajax, por outro lado, amarga sua terceira derrota consecutiva, segue na lanterna e soma números preocupantes: apenas um gol marcado e 11 sofridos.

Jogadores do Chelsea comemorando o gol de Estêvão (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Jogadores do Chelsea comemorando o gol de Estêvão (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Real Madrid 1x0 Juventus

Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). O único gol da partida foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo por Jude Bellingham, após jogada individual de Vini Jr pela ponta esquerda do ataque.

Com o resultado, a equipe liderada por Xabi Alonso subiu para a quinta colocação na fase de liga da Champions, somando nove pontos, com 100% de aproveitamento e saldo positivo de sete gols. O time comandado por Igor Tudor, por outro lado, permanece fora da zona de classificação para a próxima etapa da competição — tanto para o grupo dos oito primeiros, que avançam diretamente, quanto para os playoffs entre os colocados do nono ao 24º lugar —, ocupando atualmente a 25ª posição, com apenas dois pontos e saldo negativo de um gol.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUS
Jude Bellingham comemora o gol que abriu o placar na vitória do Real Madrid sobre a Juventus (Foto: Thomas Coex/AFP)

Bayern de Munique 4x0 Club Brugge

Bayern de Munique derrotou o Club Brugge, na Allianz Arena, em Munique (ALE), os Bávaros não tiveram dificuldade contra os belgas e, com gol de Harry Kane e três assistências de Konrad Laimer, golearam dentro de casa. Com o resultado, o Bayern ocupa a segunda colocação, com nove pontos conquistados, em 100% de aproveitamento. Já o Brugge está na 20ª posição, com apenas três pontos.

Esta foi a 10ª partida consecutiva que Harry Kane marca na temporada. Em 15 jogos, o atacante inglês tem 23 gols marcados, além de três assistências.

Pela Champions League, o Bayern de Munique derrotou o Club Brugge por 3 a 0 (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Pela Champions League, o Bayern de Munique derrotou o Club Brugge por 4 a 0 (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Frankfurt 1x5 Liverpool

O Liverpool derrotou o Frankfurt por 5 a 1, na Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE). Os Reds saíram atrás, mas conseguiram se recuperar e, com gols de Hugo Ekitiké, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai. Com o resultado, o Liverpool ocupa a 10ª colocação, com seis pontos conquistados. Já o Frankfurt está na 22ª posição, com apenas três pontos.

A equipe inglesa estava em crise na temporada, com quatro derrotas seguidas, mas conseguiu quebrar a sequência negativa. No duelo, Arne Slot mudou a abordagem tática do Liverpool, ao jogar com dois centroavantes, o que deu resultado, principalmente com Hugo Ekitiké, que empatou a partida ainda na primeira etapa.

Pela Champions League, o Liverpool derrotou o Frankfurt por 3 a 1 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Pela Champions League, o Liverpool derrotou o Frankfurt por 5 a 1 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Outros resultados:

Terça-feira (21)

  1. Barcelona 6x1 Olympiacos
  2. Kairat 0x0 Pafos
  3. Newcastle 3x0 Benfica
  4. USG 0x4 Inter de Milão
  5. Copenhague 2x4 Borussia Dortmund
  6. Villarreal 0x2 Manchester City
  7. Arsenal 4x0 Atlético de Madrid
  8. Bayer Leverkusen 2x7 PSG
  9. PSV 6x2 Napoli

Quarta-feira (22)

  • Athletic de Bilbao 3x1 Qarabag
  • Galatasaray 3x1 Bodø/Glimt
  • Sporting 2x1 Olympique de Marselha
  • Mônaco 0x0 Tottenham
  • Atalanta 0x0 Slavia Praga

Classificação da Champions League

1PSG9330013310

2

Bayern de Munique

9

3

3

0

0

12

2

10

3

Inter

9

3

3

0

0

9

0

9

4

Arsenal

9

3

3

0

0

8

0

8

5

Real Madrid

9

3

3

0

0

8

1

7

6

Borussia Dortmund

7

3

2

1

0

12

7

5

7

Manchester City

7

3

2

1

0

6

2

4

8

Newcastle

6

3

2

0

1

8

2

6

9

Barcelona

6

3

2

0

1

9

4

5

10

Liverpool

6

3

2

0

1

8

4

4

11

Chelsea

6

3

2

0

1

7

4

3

11

Sporting

6

3

2

0

1

7

4

3

13

Qarabağ

6

3

2

0

1

6

5

1

14

Galatasaray

6

3

2

0

1

5

6

-1

15

Tottenham

5

3

1

2

0

3

2

1

16

PSV

4

3

1

1

1

8

6

2

17

Atalanta

4

3

1

1

1

5

8

-3

18

Olympique de Marselha

3

3

1

0

2

6

7

-1

19

Atlético Madrid

3

3

1

0

2

7

8

-1

20

Club Brugge

3

3

1

0

2

5

7

-2

21

Ath. Bilbao

3

3

1

0

2

4

7

-3

22

Frankfurt

3

3

1

0

2

7

11

-4

23

Napoli

3

3

1

0

2

4

9

-5

24

USG

3

3

1

0

2

3

9

-6

25

Juventus

2

3

0

2

1

6

7

-1

26

Bodø/Glimt

2

3

0

2

1

5

7

-2

27

Mônaco

2

3

0

2

1

3

6

-3

28

Slavia Praga

2

3

0

2

1

5

8

-3

29

Pafos

2

3

0

2

1

1

5

-4

30

Leverkusen

2

3

0

2

1

5

10

-5

31

Villarreal

1

3

0

1

2

2

5

-3

32

Copenhague

1

3

0

1

2

4

8

-4

33

Olympiacos

1

3

0

1

2

1

8

-7

34

Kairat

1

3

0

1

2

1

9

-8

35

Benfica

0

3

0

0

3

2

7

-5

36

Ajax

0

3

0

0

3

1

11

-10

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)

