Com recorde de gols, veja como foi a terceira rodada da Champions League
Rodada encerrou com 71 gols marcados
Nove partidas encerraram a terceira rodada da Champions League, nesta quarta-feira (22), com recorde e gol de brasileiro. Ao todo na rodada, a rede foi balançada 71 vezes, o que é um recorde para a competição europeia. Nos jogos de hoje, o atual campeão mundial, Chelsea, não tomou conhecimento do Ajax e, com time misto, venceu por 5 a 1. Já em Madri, o Real Madrid bateu a Juventus e manteve os 100% de aproveitamento.
Champions League - 3ª rodada
Chelsea 5x1 Ajax
O Chelsea goleou o Ajax por 5 a 1, no Stamford Bridge, em Londres. Os gols dos Blues foram marcados por Marc Guiu, Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão – que balançou as redes pela primeira vez na competição – e Tyrique George. Weghorst descontou para os holandeses.
Com o resultado, o Chelsea se recupera após um início irregular e sobe para a 12ª posição na Fase de Liga da Champions League, encostando nos oito primeiros colocados. O Ajax, por outro lado, amarga sua terceira derrota consecutiva, segue na lanterna e soma números preocupantes: apenas um gol marcado e 11 sofridos.
Real Madrid 1x0 Juventus
O Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). O único gol da partida foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo por Jude Bellingham, após jogada individual de Vini Jr pela ponta esquerda do ataque.
Com o resultado, a equipe liderada por Xabi Alonso subiu para a quinta colocação na fase de liga da Champions, somando nove pontos, com 100% de aproveitamento e saldo positivo de sete gols. O time comandado por Igor Tudor, por outro lado, permanece fora da zona de classificação para a próxima etapa da competição — tanto para o grupo dos oito primeiros, que avançam diretamente, quanto para os playoffs entre os colocados do nono ao 24º lugar —, ocupando atualmente a 25ª posição, com apenas dois pontos e saldo negativo de um gol.
Bayern de Munique 4x0 Club Brugge
O Bayern de Munique derrotou o Club Brugge, na Allianz Arena, em Munique (ALE), os Bávaros não tiveram dificuldade contra os belgas e, com gol de Harry Kane e três assistências de Konrad Laimer, golearam dentro de casa. Com o resultado, o Bayern ocupa a segunda colocação, com nove pontos conquistados, em 100% de aproveitamento. Já o Brugge está na 20ª posição, com apenas três pontos.
Esta foi a 10ª partida consecutiva que Harry Kane marca na temporada. Em 15 jogos, o atacante inglês tem 23 gols marcados, além de três assistências.
Frankfurt 1x5 Liverpool
O Liverpool derrotou o Frankfurt por 5 a 1, na Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE). Os Reds saíram atrás, mas conseguiram se recuperar e, com gols de Hugo Ekitiké, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai. Com o resultado, o Liverpool ocupa a 10ª colocação, com seis pontos conquistados. Já o Frankfurt está na 22ª posição, com apenas três pontos.
A equipe inglesa estava em crise na temporada, com quatro derrotas seguidas, mas conseguiu quebrar a sequência negativa. No duelo, Arne Slot mudou a abordagem tática do Liverpool, ao jogar com dois centroavantes, o que deu resultado, principalmente com Hugo Ekitiké, que empatou a partida ainda na primeira etapa.
Outros resultados:
Terça-feira (21)
- Barcelona 6x1 Olympiacos
- Kairat 0x0 Pafos
- Newcastle 3x0 Benfica
- USG 0x4 Inter de Milão
- Copenhague 2x4 Borussia Dortmund
- Villarreal 0x2 Manchester City
- Arsenal 4x0 Atlético de Madrid
- Bayer Leverkusen 2x7 PSG
- PSV 6x2 Napoli
Quarta-feira (22)
- Athletic de Bilbao 3x1 Qarabag
- Galatasaray 3x1 Bodø/Glimt
- Sporting 2x1 Olympique de Marselha
- Mônaco 0x0 Tottenham
- Atalanta 0x0 Slavia Praga
Classificação da Champions League
|1
|PSG
|9
|3
|3
|0
|0
|13
|3
|10
2
Bayern de Munique
9
3
3
0
0
12
2
10
3
Inter
9
3
3
0
0
9
0
9
4
Arsenal
9
3
3
0
0
8
0
8
5
Real Madrid
9
3
3
0
0
8
1
7
6
Borussia Dortmund
7
3
2
1
0
12
7
5
7
Manchester City
7
3
2
1
0
6
2
4
8
Newcastle
6
3
2
0
1
8
2
6
9
Barcelona
6
3
2
0
1
9
4
5
10
Liverpool
6
3
2
0
1
8
4
4
11
Chelsea
6
3
2
0
1
7
4
3
11
Sporting
6
3
2
0
1
7
4
3
13
Qarabağ
6
3
2
0
1
6
5
1
14
Galatasaray
6
3
2
0
1
5
6
-1
15
Tottenham
5
3
1
2
0
3
2
1
16
PSV
4
3
1
1
1
8
6
2
17
Atalanta
4
3
1
1
1
5
8
-3
18
Olympique de Marselha
3
3
1
0
2
6
7
-1
19
Atlético Madrid
3
3
1
0
2
7
8
-1
20
Club Brugge
3
3
1
0
2
5
7
-2
21
Ath. Bilbao
3
3
1
0
2
4
7
-3
22
Frankfurt
3
3
1
0
2
7
11
-4
23
Napoli
3
3
1
0
2
4
9
-5
24
USG
3
3
1
0
2
3
9
-6
25
Juventus
2
3
0
2
1
6
7
-1
26
Bodø/Glimt
2
3
0
2
1
5
7
-2
27
Mônaco
2
3
0
2
1
3
6
-3
28
Slavia Praga
2
3
0
2
1
5
8
-3
29
Pafos
2
3
0
2
1
1
5
-4
30
Leverkusen
2
3
0
2
1
5
10
-5
31
Villarreal
1
3
0
1
2
2
5
-3
32
Copenhague
1
3
0
1
2
4
8
-4
33
Olympiacos
1
3
0
1
2
1
8
-7
34
Kairat
1
3
0
1
2
1
9
-8
35
Benfica
0
3
0
0
3
2
7
-5
36
Ajax
0
3
0
0
3
1
11
-10
