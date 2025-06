De acordo com informações do L'Équipe, da França, um astro do Lyon, de John Textor, deve deixar a equipe nos próximos dias. O portal informa que Lacazette, ídolo da torcida, já chegou a um acordo para defender as cores do Neom, que subiu para a primeira divisão da Arábia Saudita nesta temporada.

O atacante francês de 33 anos já realizou os exames médicos com o clube saudita e deve ser anunciado em breve para disputar a Saudi Pro League, na qual joga Cristiano Ronaldo. Se confirmada a transferência, Lacazette será o primeiro jogador a sair do Lyon no contexto turbulento que vive o clube.

O ídolo e capitão da equipe tem 201 gols e 55 assistências em 391 partidas pelo Lyon, com uma média de 0,5 gols por jogo, ou um gol a cada dois jogos. Lacazette conquistou uma Copa da França e uma Supercopa da França pelo clube.

Entenda o contexto do Lyon, de John Textor

Mesmo tendo decretado rebaixamento administrativo por questões financeiras, o Lyon deu um passo importante na tentativa de se manter na elite do futebol francês. O clube está presente no calendário oficial da Ligue 1 2025/26, divulgado nesta sexta-feira (27), e obteve um efeito suspensivo após recorrer da decisão da DNCG, órgão que fiscaliza as finanças dos clubes na França.

John Textor tenta manter o Lyon na elite do futebol francês (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)

O recurso ainda será julgado pelo comitê de apelações, e, caso a punição seja mantida, o Lyon poderá acionar o Comitê Olímpico e Esportivo Nacional Francês como última instância. Até o momento, o clube, que faz parte do grupo Eagle Football, ainda não recebeu o parecer completo da DNCG justificando o rebaixamento.

