O futuro de Rodrygo no Real Madrid segue envolto em incertezas. Sem jogar efetivamente no Mundial de Clubes, o atacante brasileiro pode ter como próximo destino o Arsenal, que observa com atenção a situação do jogador. A equipe inglesa pode repetir movimentos do passado e facilitar uma saída que, neste momento, parece ser positiva para todas as partes.

Ainda sob o comando de Carlo Ancelotti, Rodrygo já estava perdendo espaço no ataque do Real Madrid. Com a chegada de Xabi Alonso, a situação não melhorou. O novo técnico privilegia um sistema com dois atacantes, o que reduz ainda mais o espaço para pontas como o brasileiro. No Mundial de Clubes, Rodrygo disputou apenas 90 minutos em três partidas, sendo titular apenas no jogo contra o Al-Hilal. Contra PSG, Juventus e Pachuca, sequer entrou em campo.

Rodrygo em treino do Real Madrid para o Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Diante desse cenário, o mercado ainda se movimenta com certa lentidão, mas o Arsenal desponta como uma opção de peso. A Premier League agrada a Rodrygo, especialmente em ano de preparação para o Mundial de 2026, e destinos menos competitivos, como a Arábia Saudita, são descartados pelo estafe do jogador. Segundo a imprensa espanhola, ainda não houve proposta formal, mas o clube londrino já se posiciona como possível destino.

Real Madrid e Arsenal têm histórico de negociações

Se concretizada, a ida de Rodrygo para o Arsenal repetiria um padrão que se observa há décadas. Em 2013, os Gunners facilitaram a saída de Mesut Özil, que se sentiu preterido após a chegada de Gareth Bale. O clube inglês pagou 60 milhões de euros pelo alemão, desatando um nó difícil no elenco merengue.

Outros nomes como Martin Ødegaard, Dani Ceballos, Júlio Baptista e Davor Šuker também deixaram o Bernabéu rumo a Londres, todos em negociações que resolveram impasses internos do Real. Ao todo, o clube espanhol já arrecadou cerca de 100 milhões de euros com essas transferências.

Caso avance com Rodrygo, o Arsenal não apenas reforçaria seu ataque - que também pode ganhar Viktor Gyökeres -, como mais uma vez seria peça-chave para aliviar o elenco madridista. Para o Real, a venda representaria alívio financeiro.

