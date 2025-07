Parceiro de Cristiano Ronaldo pode voltar a jogar na Espanha

Parceiro de Cristiano Ronaldo, o zagueiro Aymeric Laporte está cada vez mais próximo de deixar o Al-Nassr e retornar ao futebol espanhol. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Athletic Bilbao fez uma proposta verbal ao clube saudita para repatriar o zagueiro, que já defendeu a equipe basca entre 2012 e 2018, antes de se transferir para o Manchester City.

A possível volta de Laporte ao Athletic acontece em meio a uma reformulação no Al-Nassr. Com Jorge Jesus recém-chegado ao comando técnico da equipe, o defensor franco-espanhol foi um dos nomes excluídos da pré-temporada na Áustria, ao lado do meio-campista Otávio. Laporte, portanto, pode ser negociado nas próximas semanas.

Laporte pode retornar ao Athletic Bilbao

Visando reforçar o elenco para a disputa da Champions League, o Athletic Bilbao estaria ativo no mercado de transferência. Após renovar com Nico Williams, a equipe quer reforçar seu elenco e olha para Laporte como um nome confiável ao setor defensivo. O zagueiro se encaixa no perfil desejado: jogador experiente, com passagem pela elite do futebol europeu, e que conhece bem a cultura do clube. O técnico Ernesto Valverde já teria dado sinal verde para a contratação.

Laporte durante derrota do Al Nassr para o Al Saad pela Champions League da Ásia (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

Apesar de estar vinculado ao Al-Nassr até 2026, o zagueiro está disposto a reduzir seu salário para facilitar o retorno ao País Basco. Ainda assim, os sauditas exigem uma compensação financeira pela liberação. O clube espanhol tenta viabilizar a negociação, mesmo sabendo da concorrência. Olympique de Marseille e Monaco também demonstraram interesse, mas esbarram no alto salário do defensor.

Desde que chegou ao Al-Nassr em 2023, Laporte seguiu sendo convocado pela seleção espanhola, pela qual soma 40 partidas e foi campeão da Eurocopa. Porém, seu espaço no clube saudita diminuiu nos últimos meses.

