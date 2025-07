Liverpool acerta contratação de atacante francês por €90 milhões

O Liverpool está determinado a reforçar seu elenco e acertou a sua quarta contratação para a temporada 2025/26. Desta vez, fechou um acordo com o Eintracht Frankfurt por Hugo Ekitike no valor de 90 milhões de euros (cerca de 585 milhões de reais, na cotação atual), de acordo com Fabrizio Romano. O atacante francês assinará um contrato de seis temporadas com o Liverpool, válido até 2031.

Segundo o jornalista, o Liverpool ainda pode pagar mais 5 milhões de euros em metas pelo atleta de 23 anos, o que pode fazer o negócio ultrapassar os 600 milhões de reais. Com passagem pelo PSG, Ekitike se destacou pelo Frankfurt na última temporada, marcando 22 gols e distribuindo 12 assistências em 48 partidas disputadas pelo clube alemão.

A negociação entre Liverpool e Frankfurt se arrastava por algumas semanas. Inicialmente, os ingleses haviam oferecido 70 milhões de euros pelo atacante, mas o clube alemão pediu mais. Após negociações, o valor de 90 milhões de euros foi acordado.

Liverpool abriu os cofres nesta janela

Hugo Ekitike, novo reforço o Liverpool, comemorando um gol pelo Frankfurt (Foto: Divulgação/Eintrach Frankfurt)

Com o acerto com Hugo Ekitike, o Liverpool chega ao seu quarto reforço para a temporada. Antes do francês, os Reds já haviam anunciado Jeremie Frimpong, por 35 milhões de euros, Florian Wirtz, por 150 milhões de euros e Milos Kerkez, por 40 milhões de libras.

Com isso, o time inglês chega a 321 milhões de euros (cerca de 2,086 bilhões de reais) gastos em reforços nesta janela de transferências até então. Das quatro contratações, três vieram da Bundesliga.

