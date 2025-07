Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi a quinta-feira (17) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Bryan Mbeumo 💰 Manchester United 🔴🟡

O Manchester United intensificou suas investidas para contratar Bryan Mbeumo ao apresentar uma proposta aprimorada ao Brentford pelo atacante camaronês. A nova oferta, avaliada em 65 milhões de libras, com adicionais de até 5 milhões em bônus, aguarda agora uma resposta oficial do clube londrino.

Marlon Gomes 👀 RB Leipzig ⚪🔴

Com a janela de transferências aberta nos principais mercados europeus, o brasileiro Marlon Gomes, revelado nas categorias de base do Vasco, pode deixar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, rumo à Alemanha. O meio-campista tornou-se alvo do RB Leipzig.

Lorenzo Lucca 🤝 Napoli 🔵

Atual campeão italiano, o Napoli anunciou oficialmente a contratação do atacante Lorenzo Lucca como novo reforço para a temporada. A chegada do jogador integra-se à estratégia de fortalecimento do setor ofensivo da equipe, que já conta com as recentes aquisições de Kevin De Bruyne, ex-Manchester City, e Noa Lang, ex-PSV.

Juan Quintero 🤝 River Plate 🔴⚪

O meio-campista Juan Fernando Quintero foi oficialmente recontratado pelo River Plate. Na tarde desta quinta-feira, 17 de julho de 2025, a diretoria do clube de Núñez confirmou o retorno do jogador colombiano, de 32 anos, à equipe.

Danilo 💭 Botafogo ⚫⚪

O Botafogo avançou pela contratação do volante Danilo, de 24 anos, do Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador tinha tratativas para defender o Lyon, mas as negociações o direcionaram para à SAF visando reforçar o elenco no segundo semestre. Há otimismo por um desfecho positivo nos próximos dias. ➡️ Saiba mais sobre essa notícia

Alvo do Botafogo: Danilo, revelado pelo Palmeiras (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Jorge Carrascal 💰 Flamengo 🔴⚫

Flamengo acertou a contratação do meia Jorge Carrascal junto ao Dínamo Moscou, da Rússia. O Rubro-Negro pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo colombiano, que será o primeiro reforço da janela de meio de ano. ➡️ Saiba mais sobre essa notícia

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

