Europeus reagem à estreia de Estevão na Champions: 'Guarde minhas palavras'

Estevão fez sua primeira partida pela Champions League nesta quarta-feira (22), e os europeus foram à loucura com o jovem brasileiro. Com apenas 18 anos, ele foi titular do Chelsea no duelo contra o Ajax, da Holanda.

Logo na sua estreia, Estevão marcou seu primeiro gol na Champions League. Ele bateu um pênalti de maneira magistral na goleada do Chelsea em cima do Ajax. Com um jogador a mais desde o início do jogo, os Blues venceram por 5 a 1 no Stamford Bridge.

Nas redes sociais, os europeus repercutiram muito o gol e a atuação de Estevão em sua estreia na Champions League. O jovem é visto no Velho Continente como uma das maiores promessas do futebol mundial. Veja o gol e a repercussão abaixo:

Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Veja reação dos europeus com a estreia de Estevão na Champions League

Tradução: Marque minhas palavras, é so o começo!

Tradução: Depois das atuações de Gittens e Estevão hoje à noite, não acredito que vou poder assistir ao jogo entre Neto e Garnacho contra o Sunderland!

Tradução: Até mesmo torcedores rivais respeitam e amam Estevão. É assim que você sabe que ele é geracional.

Tradução: Este garoto está reescrevendo a história cada vez que entra em campo 🤩 Estêvão está fazendo a Premier League parecer um playground para o seu talento. Mal posso esperar para ver o que ele fará a seguir.

Tradução: Estevão está marcado pela grandeza. Nós temos o que é real.

Estreia com estrela

Com apenas 18 anos, Estevão fez gol na sua estreia pela Champions League. Ele foi titular no time alternativo do Chelsea no duelo contra o Ajax, sofreu um pênalti na primeira etapa, e ele mesmo converteu em ótima cobrança.

Depois de um primeiro tempo modesto, apesar do gol, Estevão se soltou muito na segunda etapa e assumiu todo o protagonismo na goleada do Chelsea por 5 a 1. O brasileiro finalizou, driblou, e levou até um cartão amarelo por excesso de vontade.

Um dos fatores mais impressionantes na atuação de Estevão pelo Chelsea em sua estreia na Champions foi que ele assumiu a cobrança de todas as bolas paradas da equipe londrina. Nas redes sociais, os europeus ficaram encantados com o jogo do cria do Palmeiras.