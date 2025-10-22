menu hamburguer
Futebol Internacional

Dembélé revela torcida para que astro vença a Bola de Ouro

Atacante concedeu entrevista após a triunfo do PSG na Champions

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
19:16
OUSMANE DEMBÉLÉ
imagem cameraOusmane Dembélé venceu a Bola de Ouro 2025 (Foto: Divulgação)
Ousmane Dembélé expressou apoio a Kylian Mbappé na busca pela Bola de Ouro.
Mbappé, que retornou de lesão, marcou em partida contra o Bayer Leverkusen.
Dembélé comentou que a vida no PSG não muda com a conquista de prêmios individuais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Ousmane Dembélé concedeu uma entrevista na zona mista pós-vitória do PSG contra o Bayer Leverkusen pela Champions League e revelou sua torcida para que Kylian Mbappé conquiste a Bola de Ouro. O atual melhor do mundo não jogava desde 5 de setembro, marcou em seu retorno e foi questionado por repórteres sobre o prêmio promovido pela France Football.

"A Bola de Ouro para o Mbappé? Sim, sim, espero que sim. Ele merece pela carreira. Ele teve um ótimo começo de temporada, continua marcando gols. Ele é um amigo. Espero que continue assim. E espero que um dia ele ganhe a Bola de Ouro", afirmou Dembélé sobre seu ex-companheiro de clube e dupla de seleção francesa.

Além disso, Ousmane Dembélé tratou sobre a vida pós conquistar a Bola de Ouro e ser entitulado como melhor jogador do mundo, afirmando que sua relação com os companheiros de PSG segue a mesma:

"A vida é a mesma no centro de treinamento. Nada muda com a comissão técnica ou com os jogadores", acrescentou.

Dembélé e Mbappé em ação pelo PSG (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)
Dembélé voltou de lesão contra o Leverkusen

Ousmane Dembélé se lesionou no dia 5 de setembro em uma partida da França contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e voltou aos gramados na última terça-feira (21). Em sua primeira partida após conquistar a Bola de Ouro, Dembélé entrou em campo no minuto 63 e precisou de apenas dois minutos para balançar as redes. O PSG goleou o Bayer Leverkusen por 7 a 2 fora de casa e segue na liderança da fase de liga da Champions League, com 100% de aproveitamento após três rodadas.

