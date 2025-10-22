Dembélé revela torcida para que astro vença a Bola de Ouro
Atacante concedeu entrevista após a triunfo do PSG na Champions
Ousmane Dembélé concedeu uma entrevista na zona mista pós-vitória do PSG contra o Bayer Leverkusen pela Champions League e revelou sua torcida para que Kylian Mbappé conquiste a Bola de Ouro. O atual melhor do mundo não jogava desde 5 de setembro, marcou em seu retorno e foi questionado por repórteres sobre o prêmio promovido pela France Football.
"A Bola de Ouro para o Mbappé? Sim, sim, espero que sim. Ele merece pela carreira. Ele teve um ótimo começo de temporada, continua marcando gols. Ele é um amigo. Espero que continue assim. E espero que um dia ele ganhe a Bola de Ouro", afirmou Dembélé sobre seu ex-companheiro de clube e dupla de seleção francesa.
Além disso, Ousmane Dembélé tratou sobre a vida pós conquistar a Bola de Ouro e ser entitulado como melhor jogador do mundo, afirmando que sua relação com os companheiros de PSG segue a mesma:
"A vida é a mesma no centro de treinamento. Nada muda com a comissão técnica ou com os jogadores", acrescentou.
Dembélé voltou de lesão contra o Leverkusen
Ousmane Dembélé se lesionou no dia 5 de setembro em uma partida da França contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e voltou aos gramados na última terça-feira (21). Em sua primeira partida após conquistar a Bola de Ouro, Dembélé entrou em campo no minuto 63 e precisou de apenas dois minutos para balançar as redes. O PSG goleou o Bayer Leverkusen por 7 a 2 fora de casa e segue na liderança da fase de liga da Champions League, com 100% de aproveitamento após três rodadas.
