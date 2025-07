Barcelona anuncia renovação de contrato com goleiro

O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira (7), a renovação de contrato com o goleiro Wojciech Szczesny. O arqueiro, retirado da aposentadoria durante a última temporada após a lesão de Ter Stegen, escolheu estender o vínculo por dois anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2027.

Szczesny havia anunciado o fim de sua carreira em agosto de 2024, mas recebeu uma aproximação da diretoria blaugrana para retornar à ação em outubro. Com o fechamento do mercado e a contusão do alemão, apenas reforços livres no mercado poderiam ser adquiridos, o que levou ao acordo entre as partes.

Em 2024/25, Wojciech foi um dos pilares da equipe de Hansi Flick, que conquistou os títulos de La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, tendo o rival Real Madrid como vice em todos. O polonês caiu nas graças da torcida, foi importante em defesas e na adaptação do estilo de jogo, com a bola nos pés e como espécie de líbero para coberturas da linha alta feita pela defesa.

🔢 Números de Szczesny pelo Barcelona

⚽ 30 jogos

⌛ 2.727 minutos em campo

🥅 36 gols sofridos

🛡️ 14 jogos sem sofrer gol

✅ 24 vitórias

🟰 4 empates

❌ 2 derrotas

A renovação do arqueiro de 35 anos é um alerta significativo para Ter Stegen. O alemão está na lista de nomes negociáveis da diretoria, segundo a imprensa espanhola. O clube vive uma situação de tentativa de recuperação financeira, o que leva à necessidade de vendas de atletas por valores significativos. Atualmente, o germânico tem um valor de mercado de 12 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual), de acordo com o portal "Transfermarkt".

Em junho, a diretoria já havia anunciado a contratação de um terceiro goleiro: Joan García, de apenas 24 anos, que chegou do rival local Espanyol por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões).

