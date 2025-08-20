Brasileiro é eleito o melhor jogador da primeira rodada da Premier League
Edição de 2025/26 teve início no último final de semana, com vitória de quatro times do Big Six
O atacante Richarlison, do Tottenham, foi eleito como o melhor jogador da primeira rodada da Premier League, em votação feita pelo público. O brasileiro marcou dois gols e ajudou na construção da jogada do último na vitória por 3 a 0 sobre o Burnley, no sábado (16).
O segundo gol do "Pombo", inclusive, foi uma pintura. Em cruzamento de Mohammed Kudus, o atacante acertou um belo movimento de voleio e fuzilou o canto do goleiro Dúbravka, semelhante ao tento que anotou pela Seleção Brasileira diante da Sérvia, na Copa do Mundo de 2022. Veja os gols abaixo:
A vitória do Tottenham em casa faz com que a equipe comece bem a Premier League 2025/26, com a terceira colocação, após uma campanha abaixo na temporada passada. Na próxima rodada, os Spurs enfrentam o poderoso Manchester City. O confronto está previsto para acontecer no sábado (23), às 8h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.
Show de Richarlison: como foi o jogo entre Tottenham e Burnley
Com o favoritismo a seu favor, os Spurs dominaram o confronto e abriram o placar sem muita demora. Aos 9 minutos, Kudus recebeu pelo lado direito de ataque e cruzou bola à meia altura, na direção da marca do pênalti. Com um "sem pulo", Richarlison bateu de pé direito, tirando de Dúbravka.
No segundo tempo, o camisa 9 voltou a aparecer com letalidade na área. Sarr, Pedro Porro e Kudus triangularam pela direita, e depois de driblar a marcação, o ganês voltou a achar cruzamento para o brasileiro, que emendou grande voleio no canto do goleiro e ampliou a vantagem na capital inglesa.
Seis minutos depois, acionado no pivô como por boa parte do jogo, Richarlison prendeu a marcação, Pape Matar Sarr arrastou e cortou a defesa. Clareando a jogada, o central encontrou grande passe para Brennan Johnson, que só teve o trabalho de tirar de Dúbravka e fechar a conta.
