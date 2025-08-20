menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Brasileiro é eleito o melhor jogador da primeira rodada da Premier League

Edição de 2025/26 teve início no último final de semana, com vitória de quatro times do Big Six

Troféu / Taça da Premier League
imagem cameraTroféu da Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLucas Borges,
Dia 20/08/2025
14:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Richarlison, do Tottenham, foi eleito como o melhor jogador da primeira rodada da Premier League, em votação feita pelo público. O brasileiro marcou dois gols e ajudou na construção da jogada do último na vitória por 3 a 0 sobre o Burnley, no sábado (16).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O segundo gol do "Pombo", inclusive, foi uma pintura. Em cruzamento de Mohammed Kudus, o atacante acertou um belo movimento de voleio e fuzilou o canto do goleiro Dúbravka, semelhante ao tento que anotou pela Seleção Brasileira diante da Sérvia, na Copa do Mundo de 2022. Veja os gols abaixo:

A vitória do Tottenham em casa faz com que a equipe comece bem a Premier League 2025/26, com a terceira colocação, após uma campanha abaixo na temporada passada. Na próxima rodada, os Spurs enfrentam o poderoso Manchester City. O confronto está previsto para acontecer no sábado (23), às 8h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.

Show de Richarlison: como foi o jogo entre Tottenham e Burnley

Com o favoritismo a seu favor, os Spurs dominaram o confronto e abriram o placar sem muita demora. Aos 9 minutos, Kudus recebeu pelo lado direito de ataque e cruzou bola à meia altura, na direção da marca do pênalti. Com um "sem pulo", Richarlison bateu de pé direito, tirando de Dúbravka.

No segundo tempo, o camisa 9 voltou a aparecer com letalidade na área. Sarr, Pedro Porro e Kudus triangularam pela direita, e depois de driblar a marcação, o ganês voltou a achar cruzamento para o brasileiro, que emendou grande voleio no canto do goleiro e ampliou a vantagem na capital inglesa.

Seis minutos depois, acionado no pivô como por boa parte do jogo, Richarlison prendeu a marcação, Pape Matar Sarr arrastou e cortou a defesa. Clareando a jogada, o central encontrou grande passe para Brennan Johnson, que só teve o trabalho de tirar de Dúbravka e fechar a conta.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Richarlison comemora gol pelo Tottenham na primeira rodada da Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

