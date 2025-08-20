menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Barca do Manchester City pode contar com dois astros brasileiros

Jogadores ficaram de fora da última partida do clube

Guardiola foi eliminado do Mundial para o Al-Hilal (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraGuardiola foi eliminado do Mundial para o Al-Hilal (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 20/08/2025
14:17
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após uma temporada aquém do esperado, o Manchester City passa por uma intensa reformulação em seu elenco. Assim, depois das saídas de De Bruyne, Kyle Walker e Grealish, outros astros do time podem estar próximos de se despedir do clube, e dois brasileiros estariam nessa lista: Savinho e Ederson.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Uma das grandes dinastias do futebol inglês, o Manchester City vive um momento delicado em seus recentes anos de glória. Na temporada passada, a equipe não conquistou títulos relevantes e, com isso, dúvidas surgiram em torno de seus jogadores. Na metade de 2024/25, o clube investiu pesado em contratações e, no início de 2025/26, vem se despedindo de nomes importantes de sua história.

continua após a publicidade

Dessa forma, uma barca de estrelas pode estar em preparação. Após a venda de McAtee, Perrone, Kyle Walker, De Bruyne, Echeverri, Vitor Reis e Jack Grealish, outros jogadores também podem se despedir dos Citizens. Os brasileiros Ederson e Savinho são os principais destaques, mas Akanji, Nathan Aké, Gündogan e Kalvin Phillips também aparecem como possíveis saídas.

➡️Milan se aproxima de contratar novo centroavante; confira
➡️Mulher de Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem conversa vazada sobre traição

– Temos gente demais. Não se trata do Ederson, não tínhamos o Rodri, o Phil Foden, Kovacic, o Savinho e o Josko Gvardiol. No banco, tínhamos o Nathan Aké e o İlkay Gündoğan. Gosto de ter um time com profundidade para competir em todas as competições, mas não quero deixar jogadores em casa. Isso não é saudável. Não se pode criar um bom ambiente nem uma boa energia para competir. O clube sabe disso desde a temporada passada, mas a situação é a que é – afirmou Pep Guardiola, após a vitória sobre o Wolverhampton, ao comentar sobre uma possível redução no elenco recheado de estrelas.

continua após a publicidade
Savinho e Ederson erguendo o título da Comunity Shield (Foto: Reprodução/X)
Savinho e Ederson erguendo o título da Comunity Shield (Foto: Reprodução/X)

Ederson, um dos principais nomes do Manchester City nos últimos anos, escreveu sua história no clube. O goleiro tem sido ligado a uma transferência para o Galatasaray, e seu futuro é cercado de incertezas desde a temporada passada. Com a iminente saída de Donnarumma do PSG, a possibilidade de despedida do brasileiro voltou a ganhar força.

Já Savinho foi fortemente ligado ao Tottenham. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, as negociações para a contratação do brasileiro estariam em andamento e os Citizens teriam interesse em negociá-lo. O atacante já deu aval para a transferência aos Spurs e aguarda o acerto entre os clubes em operação avaliada em cerca de 70 milhões de euros (R$ 443 milhões), entre valor fixo e bônus.

Guardiola disse que conta com os astros brasileiros

Pep Guardiola abriu o jogo sobre as possíveis saídas de Savinho e Ederson do Manchester City na janela de transferências. Em coletiva, o treinador fez questão de afirmar que pretende contar com o ponta brasileiro nesta temporada.

- Se alguém quiser levar um jogador nosso, tem que conversar com o clube primeiro. Savinho está conosco na temporada e espero que fique muitos anos porque tem um potencial incrível e jogou muitos minutos. Tem coisas a melhorar, mas é um jogador extraordinário.

Guardiola também foi questionado sobre uma hipotética conversa com o goleiro Ederson sobre a permanência ou saída do Manchester City. O treinador afirmou não ter conversa com o brasileiro sobre o tema.

- Não (conversou comigo), se quiserem ir que venham falar comigo. Estou trabalhando com eles. Se quiserem ir, devem bater na minha porta.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias