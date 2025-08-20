Barca do Manchester City pode contar com dois astros brasileiros

Após uma temporada aquém do esperado, o Manchester City passa por uma intensa reformulação em seu elenco. Assim, depois das saídas de De Bruyne, Kyle Walker e Grealish, outros astros do time podem estar próximos de se despedir do clube, e dois brasileiros estariam nessa lista: Savinho e Ederson.

Uma das grandes dinastias do futebol inglês, o Manchester City vive um momento delicado em seus recentes anos de glória. Na temporada passada, a equipe não conquistou títulos relevantes e, com isso, dúvidas surgiram em torno de seus jogadores. Na metade de 2024/25, o clube investiu pesado em contratações e, no início de 2025/26, vem se despedindo de nomes importantes de sua história.

Dessa forma, uma barca de estrelas pode estar em preparação. Após a venda de McAtee, Perrone, Kyle Walker, De Bruyne, Echeverri, Vitor Reis e Jack Grealish, outros jogadores também podem se despedir dos Citizens. Os brasileiros Ederson e Savinho são os principais destaques, mas Akanji, Nathan Aké, Gündogan e Kalvin Phillips também aparecem como possíveis saídas.

– Temos gente demais. Não se trata do Ederson, não tínhamos o Rodri, o Phil Foden, Kovacic, o Savinho e o Josko Gvardiol. No banco, tínhamos o Nathan Aké e o İlkay Gündoğan. Gosto de ter um time com profundidade para competir em todas as competições, mas não quero deixar jogadores em casa. Isso não é saudável. Não se pode criar um bom ambiente nem uma boa energia para competir. O clube sabe disso desde a temporada passada, mas a situação é a que é – afirmou Pep Guardiola, após a vitória sobre o Wolverhampton, ao comentar sobre uma possível redução no elenco recheado de estrelas.

Savinho e Ederson erguendo o título da Comunity Shield (Foto: Reprodução/X)

Ederson, um dos principais nomes do Manchester City nos últimos anos, escreveu sua história no clube. O goleiro tem sido ligado a uma transferência para o Galatasaray, e seu futuro é cercado de incertezas desde a temporada passada. Com a iminente saída de Donnarumma do PSG, a possibilidade de despedida do brasileiro voltou a ganhar força.

Já Savinho foi fortemente ligado ao Tottenham. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, as negociações para a contratação do brasileiro estariam em andamento e os Citizens teriam interesse em negociá-lo. O atacante já deu aval para a transferência aos Spurs e aguarda o acerto entre os clubes em operação avaliada em cerca de 70 milhões de euros (R$ 443 milhões), entre valor fixo e bônus.

Guardiola disse que conta com os astros brasileiros

Pep Guardiola abriu o jogo sobre as possíveis saídas de Savinho e Ederson do Manchester City na janela de transferências. Em coletiva, o treinador fez questão de afirmar que pretende contar com o ponta brasileiro nesta temporada.

- Se alguém quiser levar um jogador nosso, tem que conversar com o clube primeiro. Savinho está conosco na temporada e espero que fique muitos anos porque tem um potencial incrível e jogou muitos minutos. Tem coisas a melhorar, mas é um jogador extraordinário.

Guardiola também foi questionado sobre uma hipotética conversa com o goleiro Ederson sobre a permanência ou saída do Manchester City. O treinador afirmou não ter conversa com o brasileiro sobre o tema.

- Não (conversou comigo), se quiserem ir que venham falar comigo. Estou trabalhando com eles. Se quiserem ir, devem bater na minha porta.

