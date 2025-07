Clube fará ‘de tudo’ para contar com Lionel Messi; entenda

O nome de Lionel Messi está presente no mercado da bola! Segundo o jornal francês "L'Equipe", o Al-Ahli, clube da Arábia Saudita, iniciou negociações para contratar o craque argentino, cujo contrato com o Inter Miami se encerra em dezembro de 2025. A matéria afirma que a diretoria do clube saudita fará "o que for preciso" para assegurar o acerto com o astro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As conversas entre o clube saudita e Lionel Messi já duram semanas, com os dirigentes sauditas tentando convencer o jogador. Esta é a segunda tentativa de levá-lo para o país. Em 2023, quando Messi deixou o PSG, o governo da Arábia Saudita já havia tentado atrair o argentino, mas ele preferiu assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Vínculo de Messi com o Inter Miami se encerra este ano

No Inter Miami, Messi tem contrato até o final de 2025 e ainda não chegou a um acordo para renovar seu vínculo. Em dois anos no clube, ele conquistou dois títulos – a Supporter's Shield e a Copa da Liga –, mas ainda não venceu a MLS, a principal competição dos Estados Unidos.

O Al-Ahli, que venceu a última Liga dos Campeões da Ásia, conta com nomes conhecidos no elenco, como os brasileiros Roberto Firmino e Galeno, o meia Riyad Mahrez, ex-Manchester City, e o atacante Ivan Toney, com passagem pela seleção inglesa. Caso o acerto se concretize, Messi voltaria a jogar na mesma liga de Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr.

continua após a publicidade

Lionel Messi está na mira do Al-Ahli, clube da Arábia Saudita (Foto: Federico PARRA / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.