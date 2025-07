O atacante colombiano Luis Díaz teria dado o "sim" ao Bayern de Munique, intensificando as negociações para sua saída do Liverpool. A notícia, que vem esquentando o mercado da bola, surge em meio a uma polêmica envolvendo o jogador e a torcida dos Reds, após sua ausência no velório de Diogo Jota.

Segundo a imprensa alemã, incluindo o jornal "BILD", Luis Díaz, de 28 anos, manifestou sua disposição de assinar com o clube bávaro, que busca um reforço para a ponta após a grave lesão de Jamal Musiala no Mundial de Clubes e a saída de Leroy Sané, que assinou com o Galatasaray. A informação foi complementada pela 433, que assegurou que o acordo entre o jogador e o Bayern já foi alcançado, restando apenas a negociação entre os clubes. O colombiano teria preferido a Alemanha ao invés do Barcelona, outro clube interessado em sua contratação.

O Bayern de Munique, eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes pelo PSG, havia tido uma primeira oferta por Díaz recusada pelo Liverpool, que insistia que sua estrela não estava à venda. No entanto, o time comandado por Vincent Kompany está determinado a fazer uma nova tentativa.

O jogador Luis Díaz, do Liverpool e da seleção colombiana, se envolveu em uma polêmica após não comparecer no velório de Diogo Jota enquanto estava festejando com influenciadores (Foto: Juan BARRETO/AFP)

Polêmica com a torcida do Liverpool

Luis Díaz tem sido alvo de forte reprovação por parte da torcida do Liverpool. Um grupo de influenciadores, incluindo Everth Murillo e JHDELACRUZ777, publicou vídeos com o jogador em clima de festa, no mesmo dia e horário em que acontecia o velório de seu ex-companheiro de equipe, Diogo Jota, e de André Silva, irmão de Jota.

O funeral de Diogo Jota e André Silva ocorreu no último sábado (5), em Gondomar, na região do Porto (POR). A cerimônia contou com a presença de ex-companheiros da dupla, incluindo diversos astros do Liverpool, liderados pelo capitão Virgil van Dijk, e da seleção de Portugal, como Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Cancelo, João Félix, Danilo Pereira, José Sá, Roberto Martínez e André Horta. O elenco do Liverpool fez uma homenagem, colocando um conjunto de flores que representava a camisa 20 do atacante português, que foi aposentada pela diretoria do clube.

