Lionel Messi, com sua influência no Inter Miami, pode arrastar mais um de seus amigos para o elenco comandado por Javier Mascherano. Rodrigo de Paul, do Atlético de Madrid, é alvo de interesse da diretoria estadunidense e pode receber uma proposta nos próximos dias. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Juntos, De Paul e Messi foram campeões do mundo com a Argentina em 2022, além de terem vencido as Copas América de 2021 e 2024. O volante é tido como um dos principais protetores do astro em jogos da seleção albiceleste, defendendo o camisa 10 em diversas ocasiões.

As conversas entre as partes já estão em andamento, e o atleta está disposto a aceitar o movimento rumo à América do Norte. Sua situação com o Atleti não é boa: diante de críticas pelo desempenho na última temporada, é um dos nomes listados como "passível de venda", dentro do projeto de reformulação do elenco comandado por Diego Simeone.

Revelado pelo Racing, Rodrigo vestiu as camisas de Valencia e Udinese antes de transferir-se para o Atlético em julho de 2021, logo após a conquista de La Liga por parte do clube. Porém, não conseguiu conduzir o time a nenhuma nova conquista, e chegou a perder a vaga de titular em determinados momentos da trajetória.

🔢 Números de Rodrigo de Paul pelo Atlético de Madrid

⚽ 187 jogos

⌛ 12.033 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 26 assistências

Rodrigo de Paul e Messi podem juntar-se no Inter Miami (Foto: Reprodução)

🩷 Influência de Messi no Inter Miami

Caso a transferência de De Paul se confirme, não será a primeira vez que a influência de Messi é exercida no Inter Miami. A ida do craque para o clube abriu as portas para outros amigos, como Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, além da contratação do técnico Javier Mascherano, após a saída de Tata Martino.

👀 De Paul despertou interesse no Flamengo

Para que o movimento ao Inter Miami se concretize, a diretoria estadunidense precisará lutar pelo volante argentino. Isso porque há outro interessado no futebol do jogador: o Flamengo. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, conversas entre as partes já foram abertas, e De Paul vê com bons olhos uma transferência para o Rubro-Negro.