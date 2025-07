Barcelona pode acertar com algoz na Champions League

O Barcelona está de olho na contratação do lateral-direito Denzel Dumfries, algoz da equipe catalã na última edição da Champions League na eliminação para a Inter de Milão. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, e confirmado pelo jornal catalão "Mundo Deportivo", os Culés enxergam o holandês, que tem uma cláusula de saída de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), como um reforço que se encaixaria nos planos da equipe na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Autor de 2 gols e 3 assistências nos dois jogos da semifinal contra o Barça, Dumfries foi um dos grandes destaques da Inter na campanha até a final da Liga dos Campeões. Porém, saiu derrotado na decisão contra o PSG.

continua após a publicidade

Apesar das dificuldades financeira do Barcelona, o clube acredita que o investimento pelo jogador vale a pena, visto que vive carências na posição. Koundé, zagueiro de ofício, "quebra o galho" na lateral direita desde que o clube deixou de ter um atleta experiente na posição.

Dumfries pela Inter de Milão na Champions League (Foto: Reprodução/Inter)

Na temporada passada, ele teve seu melhor desempenho desde que chegou à Itália. Ao todo foram 11 gols e 5 assistências em 47 partidas sob o comando do técnico Simone Inzaghi, hoje no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

Algoz do Barcelona na Champions League, Dumfries se recuperou de lesão no Mundial

Fora dos dois primeiros jogos da Inter no Mundial, Dumfries se recuperou de sobrecarga muscular e só voltou à disposição na vitória por 2 a 0 sobre o River Plate. Ele retomou a titularidade na ala direita e, na partida seguinte, foi eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final da competição.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.