Mbappé estreia camisa 10 com gol e leva Real Madrid à vitória sobre o Osasuna em La Liga
Craque francês anotou o único gol do confronto, que contou com estreia de Mastantuono e retorno de Carvajal
Sob a batuta de Kylian Mbappé, o Real Madrid abriu a temporada 2025/26 com vitória sobre o Osasuna por 1 a 0, pela rodada inicial de La Liga. O craque francês, que estreou a posse da camisa 10 no confronto, sofreu e converteu o pênalti que deu os primeiros três pontos à equipe merengue no Santiago Bernabéu.
Com o triunfo simples, o Real de Xabi Alonso alcançou a oitava colocação do torneio, empatado em pontos com outros sete times (Barcelona, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Athletic Bilbao, Alavés e Espanyol), mas atrás no critério de saldo de gols e gols pró. Os comandados de Alessio Lisci, por sua vez, ficaram em 16º, ainda sem pontuar.
👀 Como foi o jogo?
Com o recuo elevado das linhas do Osasuna planejado pelo técnico Alessio Lisci, o confronto ficou condicionado ao domínio do Real. Porém, com dificuldade para entrar na defesa adversária, as primeiras oportunidades merengues foram através de chutes de fora da área: primeiro, aos 6', Carreras bateu rasteiro à esquerda do gol de Sergio Herrera; 11 minutos depois, o zagueiro Huijsen experimentou de longe e obrigou Herrera a fazer boa defesa.
Aos 25', Mbappé começou a aparecer. Primeiro, o francês recebeu grande passe de Vini em arrancada pela esquerda e finalizou mascado. Depois, em sobra de corte da defesa, bateu de chapa, mas à direita da meta. No começo do segundo tempo, porém, a história foi diferente: depois de arrancar e ser derrubado em carrinho de Juan Cruz na área, o atacante teve a oportunidade de bater o pênalti e deslocou Herrera para fazer seu primeiro gol na temporada.
Mesmo com a desvantagem, o Real continuou criando. Arda Güler saiu da direita para a esquerda e, ao receber de Carreras, soltou uma bomba, que passou perto do travessão. A resposta do Osasuna veio aos 18': Bretones fechou cruzamento pelo lado esquerdo e jogou para o meio; a bola bateu em Éder Militão e foi no peito de Courtois, que reagiu rápido. Xabi Alonso aproveitou a tranquilidade para promover as entradas de Mastantuono, joia comprada junto ao River Plate, e Carvajal, que teve lesão grave no joelho em 2025 e retornou à ação sob ovação dos presentes no local.
Nos minutos seguintes, o Real apenas administrou a vantagem e pouco foi pressionado pelos Rojillos, que finalizaram apenas duas vezes no confronto. Mastantuono teve a chance de deixar sua marca no fim, mas com pouco ângulo, finalizou para a defesa de Herrera. Ainda houve tempo para Bretones ser expulso por uma trombada em Gonzalo García, findando de vez qualquer chance de reação no Bernabéu.
🌌 O que vem por aí?
O Real volta a campo já no domingo (24), para enfrentar o recém-promovido Real Oviedo no Carlos Tartiere, às 16h30 (de Brasília). Já o Osasuna faz seu primeiro jogo em Pamplona na temporada, recebendo o Valencia no mesmo dia, mas às 16h.
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 1x0 Osasuna
1ª rodada - La Liga
📆 Data e horário: terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
🕴️ Arbitragem: Adrián Cordero (árbitro); Israel Bárcena e Judit Romano (auxiliares); Juan Antonio Manrique (quarto árbitro); Jesús Trujillo e Isidro Díaz de Mera (VAR)
🥅 Gol: Kylian Mbappé (RMA - 6' 2T)
🟨 Cartão amarelo: Kylian Mbappé (RMA)
🟥 Cartão vermelho: Abel Bretones (OSA)
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Dani Carvajal), Éder Militão, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler (Dani Ceballos), Federico Valverde e Brahim Díaz (Franco Mastantuono); Kylian Mbappé e Vini Jr (Gonzalo García)
🔴🔵 Osasuna (Técnico: Alessio Lisci)
Sergio Herrera, Valentín Rosier, Alejandro Catena, Flavien-Enzo Boyomo, Juan Cruz (Raúl García) e Abel Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola, Aimar Oroz (Moi Gómez) e Rúben García (Víctor Muñoz); Ante Budimir
