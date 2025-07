Ex-jogador do Real Madrid esnoba time europeu e pode acertar com Milan

Marco Asensio, ex-jogador do Real Madrid, está muito próximo de acertar com outro gigante da Europa. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o atacante espanhol recusou uma oferta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) do Fenerbahçe, clube de José Mourinho. O jogador do PSG agora é alvo do Milan, que já iniciou conversas para contratá-lo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 29 anos, Marco Asensio tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2026, mas passou os últimos seis meses emprestado ao Aston Villa. O clube turco havia acertado os termos da transferência com o PSG, incluindo bônus por desempenho, mas o jogador não se mostrou interessado em atuar no Campeonato Turco.

continua após a publicidade

➡️Jornal aponta saída de Endrick do Real Madrid após ascensão de jogador

Milan conversa com o ex-jogador do Real Madrid

Com a recusa ao Fenerbahçe, o Milan entrou em cena e tenta avançar nas tratativas. O clube italiano já iniciou negociações com o estafe do espanhol para definir bases salariais. Segundo a imprensa francesa, Asensio demonstra preferência pelos rossoneri, que têm mais condições financeiras do que o Villarreal, outro interessado na contratação.

➡️Técnico do Liverpool se pronuncia após falecimento de Diogo Jota

➡️Lenda do Manchester United revela desavença com brasileiro no vestiário

Marco Asensio comemorando gol pelo Paris Saint-Germain (Foto: Franck Fife/AFP)

Revelado pelo Mallorca, Asensio construiu sua carreira com passagens por Espanyol e Real Madrid antes de assinar com o PSG em 2023, sem custos. Na última temporada, entre o time parisiense e o Aston Villa, ele disputou 37 partidas oficiais, com 10 gols e cinco assistências.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.