Ex-Cruzeiro e Fortaleza é anunciada em clube espanhol

Na tarde desta terça-feira (19), o Houston Dash, dos Estados Unidos, confirmou o empréstimo da volante brasileira Rebeca Costa, de 19 anos, ao Dux Logroño, da Espanha, até 30 de junho de 2026.

A jogadora chegou aos Estados Unidos no início do ano, após transferência do Cruzeiro. Ela tem passagem pela categoria de base e se profissionalizou no Fortaleza, clube que defendeu entre 2020 e 2023.

— As minhas expectativas são as melhores possíveis. Creio que vou evoluir bastante durante os treinos e jogos. Vai ser uma nova experiência, a minha primeira vez jogando na Liga F, então espero me adaptar com o novo estilo de jogo e com as minhas companheiras também — disse a volante.

Volante terá primeira experiência no futebol espanhol

Rebeca será a única brasileira no elenco do Dux Logroño, mas não a única sul-americana. A equipe também conta com as argentinas Justina Morcillo e Daiana Falfán, além da uruguaia Ximena Velazco. Na Liga F, equivalente à La Liga masculina, a volante busca ter mais minutos em campo e contribuir com a equipe.

— É uma grande oportunidade de aprendizado, experiência e evolução. Estou muito feliz em ter

a oportunidade de atuar na Liga F pois sei que é uma competição muito disputada, com atletas

de grandes nomes então espero ajudar bastante o Logroño nesta temporada — analisou Rebeca.

Rebeca atuou por Fortaleza e Cruzeiro no Brasil. (Foto: Arquivo pessoal)

