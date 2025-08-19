Ex-Cruzeiro e Fortaleza é anunciada em clube espanhol
Volante será emprestada até 30 de junho de 2026
Na tarde desta terça-feira (19), o Houston Dash, dos Estados Unidos, confirmou o empréstimo da volante brasileira Rebeca Costa, de 19 anos, ao Dux Logroño, da Espanha, até 30 de junho de 2026.
A jogadora chegou aos Estados Unidos no início do ano, após transferência do Cruzeiro. Ela tem passagem pela categoria de base e se profissionalizou no Fortaleza, clube que defendeu entre 2020 e 2023.
— As minhas expectativas são as melhores possíveis. Creio que vou evoluir bastante durante os treinos e jogos. Vai ser uma nova experiência, a minha primeira vez jogando na Liga F, então espero me adaptar com o novo estilo de jogo e com as minhas companheiras também — disse a volante.
➡️ Como funciona uma transferência internacional no futebol feminino
Volante terá primeira experiência no futebol espanhol
Rebeca será a única brasileira no elenco do Dux Logroño, mas não a única sul-americana. A equipe também conta com as argentinas Justina Morcillo e Daiana Falfán, além da uruguaia Ximena Velazco. Na Liga F, equivalente à La Liga masculina, a volante busca ter mais minutos em campo e contribuir com a equipe.
— É uma grande oportunidade de aprendizado, experiência e evolução. Estou muito feliz em ter
a oportunidade de atuar na Liga F pois sei que é uma competição muito disputada, com atletas
de grandes nomes então espero ajudar bastante o Logroño nesta temporada — analisou Rebeca.
Janelas de transferência: prazos das principais ligas
- Inglaterra (WSL): 18 de junho a 4 de setembro de 2025
- Alemanha (Frauen-Bundesliga): 1º de julho a 1º de setembro de 2025
- França (Division 1 Féminine): 1º de julho a 19 de setembro de 2025
- Espanha (Liga F): 1º de julho a 19 de setembro de 2025
- Itália (Serie A Femminile): 1º de julho a 10 de setembro de 2025
