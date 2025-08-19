menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ex-Cruzeiro e Fortaleza é anunciada em clube espanhol

Volante será emprestada até 30 de junho de 2026

Rebeca chegou ao Houston Dash em 2025. (Foto: Houston Dash / Divulgação)
Rebeca chegou ao Houston Dash em 2025. (Foto: Houston Dash / Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/08/2025
17:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na tarde desta terça-feira (19), o Houston Dash, dos Estados Unidos, confirmou o empréstimo da volante brasileira Rebeca Costa, de 19 anos, ao Dux Logroño, da Espanha, até 30 de junho de 2026.

continua após a publicidade

A jogadora chegou aos Estados Unidos no início do ano, após transferência do Cruzeiro. Ela tem passagem pela categoria de base e se profissionalizou no Fortaleza, clube que defendeu entre 2020 e 2023.

— As minhas expectativas são as melhores possíveis. Creio que vou evoluir bastante durante os treinos e jogos. Vai ser uma nova experiência, a minha primeira vez jogando na Liga F, então espero me adaptar com o novo estilo de jogo e com as minhas companheiras também — disse a volante.

continua após a publicidade

Como funciona uma transferência internacional no futebol feminino

Volante terá primeira experiência no futebol espanhol

Rebeca será a única brasileira no elenco do Dux Logroño, mas não a única sul-americana. A equipe também conta com as argentinas Justina Morcillo e Daiana Falfán, além da uruguaia Ximena Velazco. Na Liga F, equivalente à La Liga masculina, a volante busca ter mais minutos em campo e contribuir com a equipe.

— É uma grande oportunidade de aprendizado, experiência e evolução. Estou muito feliz em ter
a oportunidade de atuar na Liga F pois sei que é uma competição muito disputada, com atletas
de grandes nomes então espero ajudar bastante o Logroño nesta temporada — analisou Rebeca.

continua após a publicidade

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rebeca atuou por Fortaleza e Cruzeiro no Brasil. (Foto: Arquivo pessoal)
Rebeca atuou por Fortaleza e Cruzeiro no Brasil. (Foto: Arquivo pessoal)

Janelas de transferência: prazos das principais ligas

  • Inglaterra (WSL): 18 de junho a 4 de setembro de 2025
  • Alemanha (Frauen-Bundesliga): 1º de julho a 1º de setembro de 2025
  • França (Division 1 Féminine): 1º de julho a 19 de setembro de 2025
  • Espanha (Liga F): 1º de julho a 19 de setembro de 2025
  • Itália (Serie A Femminile): 1º de julho a 10 de setembro de 2025

circulo com pontos dentroTudo sobre

